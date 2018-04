A escolha do vestido é uma das decisões mais importantes para a noiva. É fundamental que cada mulher respeite seu estilo e se sinta feliz com o que está vestindo. Uma boa fonte de inspiração, para quem ainda não escolheu o vestido perfeito para o grande dia, são os desfiles de alta-costura de Paris. As peças únicas e elaboradas que são desfiladas por lá fazem qualquer pessoa sonhar.

Fizemos uma seleção de 50 vestidos que podem ajudar as mulheres a imaginarem ou escolherem seus vestidos de noiva. Tem inspiração para todos os estilos: para as noivas românticas, modernas, despojadas, para quem faz questão de branco ou prefere um vestido de noiva champanhe ou – por que não? – prateado.

Para quem quer seguir tendências, vale ficar de olho nos vestidos brancos com detalhes em preto, como cintinhos e bordados. Veja opções da Dior, Chanel, Elie Saab, Givenchy, Schiaparelli e mais.