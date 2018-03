Você não precisa estar de casamento agendado para reconhecer todo o poder que um belo vestido de noiva tem de atrair olhares curiosos onde quer que apareça. Dentre esses olhares, inclusive, estão até mesmo os de quem costuma torcer o nariz para as tradicionais cerimônias.

E, se na vida real os modelitos já chamam atenção por si só, imagine no mundo da ficção, que conta com aquela ajudinha esperta dos efeitos especiais? Aqui, uma coisa é certa: basta nossas personagens favoritas aparecerem vestidas para casar, a caminho do altar – seja nas novelas, nas séries de TV e, principalmente, no cinema – que os nossos olhos miram, no ato, o figurino escolhido.

Pensando nisso, preparamos uma espécie de máquina do tempo dos casamentos cinematográficos, e selecionamos os 40 modelos de vestidos de noiva mais famosos das telonas.

É claro que as grandes divas do cinema não poderiam passar longe da lista: tem Audrey Hepburn, em “Cinderella em Paris”, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e, também, algumas das nossas musas atuais. Vamos lá?

1. Elizabeth Lavenza (Mae Clarke), em “Frankenstein (1931)”, com figurino de Vera West:

2. “A Noiva de Frankenstein”, interpretada por Elsa Lanchester, em 1935, também com figurino de Vera West:

3. A personagem Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), em “E o Vento Levou (1939)”, com vestido de Walter Plunkett:

4. Kay Banks, vivida por Elizabeth Taylor no filme “O Pai da Noiva (1950)”, vestindo peça de Helen Rose:

5. Lorelei Lee (Marilyn Monroe) e Dorothy Shaw (Jane Russell), com vestidos do designer William Travilla, em “Os Homens Preferem as Loiras (1953)”:

6. Brigitte Bardot, interpretando a personagem Juliete Hardy, em “E Deus Criou a Mulher (1956)”:

7. Jo Stockton (Audrey Hepburn), em “Cinderella em Paris (1957)”, com vestido assinado por Hubert de Givenchy:

8. “A Noviça Rebelde (1965)”, interpretada por Julie Andrews (Maria Von Trapp), e com vestido da empresa Western Costumes:

9. Elaine Robinson (Katharine Ross), no filme “A Primeira Noite (1967)”, vestindo modelo de Patricia Zipprodt:

10. Barbra Streisand, que viveu a personagem Fanny Brice, no filme “Funny Girl – A Garota Genial (1968)”, com vestido da designer Irene Sharaff:

11. Connie Corleone (Talia Shire) em “O Poderoso Chefão (1972)”, com figurino assinado por Anna Hill Johnstone:

12. Shari Headley, intérprete da personagem Lisa McDowell, com seu vestido cor-de-rosa, de Deborah Landis, para o filme “Um Príncipe em Nova Iorque (1988)”:

13. Shelby Eatenton Latcherie (Julia Roberts), em “Flores de Aço (1989)”, com vestido de Julie Weiss:

14. Kimberly Williams, que viveu a personagem Annie Banks, na refilmagem de “O Pai da Noiva (dessa vez, em 1991)”, com seu vestido de autoria da designer Susan Becker:

15. Andie MacDowell (a personagem Carrie), em “Quatro Casamentos e um Funeral (1994)”, com figurino de Lindy Hemming:

16. Claire Danes, que viveu a famosa Julieta Capuleto, em “Romeu + Julieta (1996)”, com vestido criado por Catherine Martin:

17. Emma Woodhouse, ou a atriz Gwyneth Paltrow, no filme “Emma (1996)”, com vestido de Ruth Myers:

18. Monica Calhoun (ao centro), intérprete de Mia Morgan, no filme “O Padrinho (1999)”:

19. Julia Roberts – e sua Maggie Carpenter – , na icônica cena de “Noiva em Fuga (1999)”, vestindo Amsale Aberra:

20. Satine (Nicole Kidman), em “Moulin Rouge! (2001)”, com figurino de Catherine Martin e Angus Strathie:

21. Natalie Portman, a Rainha Amidala, em “Stars Wars : O Ataque dos Clones (2002)”, vestindo criação de Trisha Biggar:

22. Nia Vardalos, que vive Toula Portokalos em “Casamento Grego (2002)”, vestindo o designer Michael Clancy:

23. Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman, em “Kill Bill (2003)”:

24. Keira Knightley (Juliet) em “Simplesmente Amor (2003)”, com peça de Joanna Johnston:

25. Anne Hathaway, como a Mia Thermopolis, em “O Diário da Princesa – Noivado Real (2004)”:

26. Rachel McAdams, que viveu Allie Hamilton, em “Diário de Uma Paixão (2004)”:

27. Jennifer Lopez, a Charlotte Cantilini de “A Sogra (2005)”, vestindo Saeyoung Vu Couture:

28. Angelina Jolie, a Jane Smith, de ” Sr. e Sra. Smith (2005)”:

29. Kirsten Dunst, a “Maria Antonieta (2006)” – Oscar de “Melhor Figurino” -, com vestido de Milena Canonero:

30. Carrie Bradshaw (vivida por Sarah Jessica Parker), e seu vestido Vivienne Westwood, no filme “Sex And The City (2008)”:

31. Amanda Seyfried (Sophie) em “Mamma Mia! (2008)”, com peça da figurista Ann Roth:

32. Jane, vivida por Katherine Heigl em “Vestida Para Casar (2008)”, com modelito Amsale:

33. Kate Hudson e Anne Hathaway, as personagens Liv Lerner e Emma Allan, respectivamente, ambas vestindo criações de Vera Wang em “Noivas em Guerra (2009)”:

34. Emily Blunt em “A Jovem Rainha Vitória (2009)”, com vestido de Sandy Powell :

35. Kristen Stewart, a Isabella Swan, no filme “Amanhecer: Parte 1, da Saga Crepúsculo (2011)”, com vestido assinado pela estilista Carolina Herrera:

36. Paula Patton, ou a personagem Sabrina Watson em “Pulando a Vassoura (2011)”:

37. Lillian, interpretada por Maya Rudolph em “Missão Madrinha de Casamento (2011)”, com peça da designer Leesa Evans:

38. Kirsten Dunst, a Justine de “Melancolia (2011)”, usando vestido de Mia Anderson e Manon Rasmussen:

39. A personagem Jane Wide Hawking, vivida por Felicity Jones em “A Teoria de Tudo (2014)”:

40. E, finalmente, o modelo assinado por Monique Lhuiliier e usado por Dakota Johnson (a personagem Anastasia Steele), em “50 Tons de Liberdade (2018)”:

E então? Qual o seu vestido de noiva favorito do cinema?