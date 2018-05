Encontrar vestidos de noiva plus size disponíveis para compra não é tarefa das mais fáceis. É que, apesar de algumas poucas lojas contarem com uma extensa variedade de tamanhos – e sempre existir a possibilidade de optar por um vestido feito sob medida em ateliê – , muitas marcas ainda colocam modelos supermagras em suas campanhas, o que dá a ilusão de que o mundo dos casamentos foi feito exclusivamente para elas.

Com um tantinho de paciência, e na missão de provar que existem, sim, peças deslumbrantes feitas para mulheres gordas prestes a subir no altar, o MdeMulher foi atrás de vestidos de noiva dos mais elegantes, com foco especial na categoria plus size. A seguir, marcas e lojas nacionais onde você poderá, sim, achar seu vestido perfeito.

1. O Amor é Simples

No e-commerce O Amor É Simples existe uma boa variedade de tamanhos grandes, além de vestidos sob medida, sempre com preço amigo. O modelo abaixo é o Boho e sai por R$ 1239.

–

–

2. O Amor É Simples

Vestido Pitanga, R$ 1189,90.

–

–

3. Edson Eddel

O estilista Edson Eddel tem marca homônima e cria tanto vestidos plus size (acima da numeração 46) quanto peças para mulheres portadoras de nanismo. Os preços dos modelos variam conforme a escolha da noiva, entre aluguel e compra, mas começam a partir dos R$ 7.800.

–

Locação: R$12.000 Compra: R$ 36.000

4. Edson Eddel

–

Locação: R$ 7.800 Compra: R$ 21.000

5. Edson Eddel

R$ 7.800, disponível apenas para compra

6. Edson Eddel

–

Locação: R$ 5.800 Compra: R$ 12.000

7. Edson Eddel

–

Locação: R$ 12.000 Compra: R$ 36.000

8. Vestire Rigor

Com coleções exclusivas de vestidos plus size (até o tamanho 52), a Vestire Rigor tem muitos modelos de babar, incluindo importados, disponíveis para locação e venda.

–

Coleção Christina Wu (EUA) – Renda e Tule – Locação: R$ 5.500

9. Vestire Rigor

–

Coleção Christina Wu (EUA) – Renda e Tule – Locação: R$ 5.500

10. Vestire Rigor

–

Coleção Christina Wu (EUA) – Renda e Tule – Locação: R$ 5.500

11. Vestire Rigor

–

Coleção Christina Wu (EUA) – Renda e Tule – Locação: R$ 5.500

12. Vestire Rigor

–

Coleção MoriLee – Renda e Tule – Locação: R$ 6.000

13. Vestire Rigor

–

Coleção MoriLee – Renda e Tule – Locação: R$ 6.000

14. Center Noivas

Na Center Noivas também é possível encontrar múltiplos vestidos plus size, com preços variados. Os valores mudam bastante, de modo que o mesmo vestido pode custar um preço diferente, dependendo de fatores como primeira ou segunda locação, venda, peça-piloto, descontos e etc. O melhor a fazer, aqui, é entrar em contato direto com a loja.

–

–

15. Center Noivas

–

–

16. Center Noivas

–

–

17. Center Noivas

–

–

18. Center Noivas

–

–

Como alternativa às lojas tradicionais, sempre há a opção de apelar para sites de compras, como o chinês AliExpress, que conta com uma categoria dedicada às noivas plus size com valores menos salgados. Nesse caso, entretanto, o ideal é solicitar seu modelo com bastante antecedência, buscando sempre por números maiores do que os que você costuma vestir. Assim, dores de cabeça por conta da entrega ou tamanho podem ser evitados.

*Preços referentes a maio de 2018.