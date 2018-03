Viola Davis zerou o tapete vermelho do Oscar 2018 com esse look

OMG! Obviamente, essa mulher seria aplaudida por qualquer coisa que ela usasse, mas Viola Davis só sai de casa para zerar e, bem, foi exatamente isso que ela fez neste domingo (04), no tapete vermelho do Oscar 2018.

Leia Mais: Os melhores looks das famosas no tapete vermelho do Oscar 2018

A vencedora do troféu de Melhor Atriz Coadjuvante 2018 escolheu um vestido pink do estilista norte-americano Michael Kors e estava a própria Barbie Malibu.

Seguindo uma tendência forte no red carpet deste ano, ela escolheu coordenar o vestido com uma cluch na mesma cor. Um sucesso.

E como se ela já não estivesse perfeita o bastante, os fios de cabelo naturais foram o toque perfeito para uma produção perfeita. Rainha.

Confira todos os looks do tapete vermelho do Oscar 2018