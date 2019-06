Você poderá usar as roupas da Eleven com a linha Levi’s x Stranger Things

A estreia da terceira temporada de Stranger Things está cada vez mais próxima, já que a série retorna ao catálogo da Netflix no próximo dia 4 de julho. Enquanto isso, e aproveitando o apelo retrô que a história traz – afinal, ela é toda ambientada na década de 80 –, marcas de vestuário e acessórios vêm lançando coleções especiais, em parceria com o serviço de streaming.

Lá na gringa, por exemplo, foi a H&M a primeira a divulgar uma colaboração com camisetas, bonés e trajes de banho inspirados no universo de Hawkins, seguida pela Nike, que também foi rápida ao colocar no mercado versões inéditas de alguns modelos clássicos de seus tênis, com uma cartela de cores que trazia a estética vintage do seriado para os dias de hoje.

Aqui no Brasil, as Havaianas lançaram chinelos fofíssimos de Stranger Things, e agora foi a vez da Levi’s, uma das marcas mais usadas, lembradas e amadas dos anos 80, anunciar nesta quarta (26) uma collab exclusiva.

O mais legal da linha, que se destaca pelas camisetas com lettering, moletons, jaquetas jeans e até um modelo de macacão, é que ela foi pensada pela equipe de design da marca totalmente em parceria com os figurinistas da série.

Dessa forma, alguns dos looks presentes na coleção cápsula de inverno 2019, como o Macacão El Pleated e a Camiseta Camp Know Where Ringer, são, respectivamente, iguaizinhos aos usados pelos personagens Eleven (Millie Bobby Brown) e Dustin (Gaten Matarazzo) nos episódios, que se passam em 1985. Além deles, destaque também para o moletom amarelo ‘Eleven’, nosso favorito da parceria.

A coleção completa, com preços que vão de R$ 129,90 a R$ 419,90, chega às lojas físicas da Levi’s também em 4 de julho, junto com a estreia da terceira parte do seriado. Algumas das peças presentes na linha estarão disponíveis, ainda, no site oficial da marca.

Veja mais itens da collab:

