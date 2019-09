Zaxy cria novos modelos da sapatilha que fez o maior sucesso nos anos 2000

Aproveitando o clima nostálgico que reina na moda neste 2019 e motivada pelo #10YearsChallenge, desafio que viralizou no Instagram no comecinho do ano, a Zaxy acaba de anunciar, nesta quinta (19), o relançamento da Zaxy Happy, sapatilha que era sucesso absoluto em 2009 e, dez anos depois, volta ao mercado em duas novas versões, com uma cartela de cores bem diversa.

A primeira delas é uma releitura da Zaxy Happy do passado: o sapatinho tem estilo boneca e traz os “furinhos” aparentes. A diferença, dessa vez, fica por conta dos detalhes do aplique de laço e formato mais anatômico, que contribui para o conforto na pisada.

–

Já a segunda versão, que tem uma pegada mais atual, é uma espécie de mule, também de bico arredondado e com o detalhe do lacinho, e traz uma palmilha macia em EVA.

–

Ambos os modelos foram desenvolvidos em diferentes cores, entre elas vermelho, amarelo, preto, azul, roxo, rosa, branco e rosé metálico. O preço sugerido segue a linha acessível da Zaxy, e cada modelo sai por R$ 39,99.

As sapatilhas já estão disponíveis para compra no site oficial da marca.