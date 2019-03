Zaxy lança coleção fofíssima de chinelos do Mickey – e nós queremos todos

Em 2018 o Mickey Mouse, ratinho mais famoso da cultura pop, completou seus 90 anos de idade – para sermos mais exatas, fez 90 anos que o primeiro filme em que o Mickey aparece foi exibido nos cinemas. E em celebração ao aniversário, diferentes marcas montaram coleções de produtinhos com a cara do personagem ao longo do ano passado – entre elas, a Zaxy.

Porém, vamos combinar, o Mickey faz um sucesso absurdo, independente de data comemorativa. Neste mês, a marca de calçados decidiu lançar mais uma collab (fofa que só) em homenagem ao principal desenho da Disney. Dessa vez, eles lançaram duas versões de chinelos tipo slide, que chegam em diferentes cores e já estão disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce oficial da Zaxy (em pré-venda).

O primeiro modelo é descoladinho, inspirado no movimento Pop Art e aparece em tons de vermelho, azul, preto e branco e preto com detalhes multicoloridos. Já o segundo é mais clássico, e traz a aplicação em relevo do Mickey acompanhada por poás em uma paleta com tons que vão do branco ao preto, passando por um rosinha claro.

Cada par sai por R$ 59,99.

Veja a coleção completa:

Qual a sua favorita?