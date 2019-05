Zaxy lança quatro chinelos muito fofos inspirados em ‘O Rei Leão’

Fãs de Simba, Timão, Pumba e de todos os personagens que integram o universo de ‘O Rei Leão’, segurem as emoções – e as carteiras. Aproveitando que a animação hiper-realista do desenho estreia no próximo mês de julho (já?), a Zaxy se juntou à Disney e anunciou, nesta segunda (27), o lançamento de quatro diferentes modelos de chinelo tipo slide (aquele com tira única no peito do pé), fofíssimos e inspirados no filme.

Três das quatro sandálias exclusivas misturam tons em degradê e foram pensadas para representar o amanhecer (laranja), entardecer (rosa) e a escuridão da noite (azul) – momentos-chave da história. Há, ainda, uma versão mais básica do calçado, em tons de preto e branco.

Já as estampas frontais trazem desenhos dos personagens e suas silhuetas acompanhados de frases em lettering, como “Go Wild” e o clássico “Hakuna Matata”.

Veja todos os modelos:

–

–

–

–

Com tamanhos que vão do 33/34 ao 39/40, os chinelos já estão disponíveis para compra e têm preço sugerido de R$ 49,99. Os modelos podem ser encontrados em lojas físicas e no e-commerce da marca.