Zendaya levou a tendência do laço para outro nível e arrasou no look

É romance que você quer? Apresentada como nova embaixadora da Lancôme, Zendaya não economizou no romantismo e drama no look do dia.

Em evento organizado pela marca de cosméticos, na última quinta-feira (21), em Los Angeles, a atriz apostou em uma das grandes tendências desta temporada de premiações e tapetes vermelho: o laço.

Porém, rainha das fashionistas, ela levou a “modinha” para outro nível ao escolher este belo vestido da coleção de Alta-Costura de Alexis Mabille:

Transparente e com mangas em formato de laço, a produção, se usada por qualquer outra pessoa, poderia ter ficado exagerada e caricata. No entanto, Zendaya tem os culhões e o styling sóbrio com os cabelos presos em um coque e o make escuro fizeram toda a diferença. Ela está linda demais!