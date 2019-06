Zendaya seria uma Carrie perfeita em uma nova versão de “Sex and the City”

A essa altura do campeonato não é novidade para ninguém o quanto Zendaya arrasa no jogo fashion. Promovendo DOIS projetos importantes ao mesmo tempo, a já polêmica série da HBO “Euphoria” (qual série da HBO não é controversa, não é mesmo?) e o filme para a família “Homem-Aranha: Longe de Casa”, ela levou o conceito de look do dia a outro nível ao apostar em uma produção tão absurdamente perfeita que faria Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) se morder de inveja por não ter usado antes em uma ida até a padaria – e a gente não está exagerando, não.

Na última terça-feira (25), antes de gravar uma participação no talk show do Stephen Colbert, em Nova York, ela posou para fotos em um vestido laranja elétrico da coleção resort 2020 da Carolina Herrera que merece nada menos que aplausos. Para completar, optou por escarpins brancos Louboutin (escolha acertadíssima!) e por uma laço oversized na cabeça que, convenhamos, fez o look!

Com styling de Law Roach, companheiro de longa da data da ex-estrela da Disney, a produção é um tanto absurda (fala sério, não funcionaria na vida real, somente em uma série da HBO mesmo sobre quatro amigas estilosas), mas é também divertida e extremamente perfeita para Zendaya.

Aliás, se rolasse uma versão atualizada de “Sex and the City”, ela seria a escolha ideal para viver a Carrie! Sim, algumas coisas são sagradas e jamais deveriam ser tocadas, mas todas as produções dos anos 1990 estão fazendo um comeback, por que não?