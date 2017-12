Que coisa mais bonita! Em meio a todo esse consumo instantâneo e desenfreado, às vezes, a moda tem dessas coisas, a capacidade de emocionar por meio de uma única peça de roupa. Foi exatamente isso que aconteceu, nesta quarta-feira (20), durante a estreia do musical “The Greatest Showman”, em Sidney, na Austrália.

Leia Mais: Bruna Marquezine repetiu look com regata de quase R$ 1.200

Estrela do longa, Zendaya resolveu levar o tapete vermelho para outro nível: com ajuda do stylist dela Law Roach, ela simplesmente escolheu um vestido que emula as asas de uma borboleta, uma coisa mágica mesmo – que, diga-se, poderia dar muito errado.

A peça, da coleção de primavera (durd!) 2018 da Moschino, é um sonho e caiu como uma luva ao estilo todo fashionista da atriz. Poucas pessoas teria coragem de usá-lo (talvez só a Rihanna?), mas Zendaya correu esse risco e nos proporcionou um dos momentos mais memoráveis dos red carpets em 2017.

Porque, muito mais do que surgirem ~lindas~, as atrizes podem e devem usar a moda como forma de inspiração, de provocar discussões e, principalmente, emocionar.