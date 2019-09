Zendaya usou um terno e essa é simplesmente minha nova sexualidade

Quem vestiu melhor? Zendaya é um ícone fashion e, de longe, usou alguns dos melhores looks de 2019, mas, desta vez, até ela foi longe demais.

Na última sexta-feira (6), para uma festa organizada pela Harper’s Bazaar, em NY, a atriz de “Euphoria“ resolveu que iria vestir um terno (ela tá meio nessa fase) e, de quebra, ficar mais incrível do que o já incrível Michael B. Jordan, que tinha usado o mesmo look no início do ano.

Antes de mais nada, esse é o MBJ durante a festa do Oscar da Vanity Fair, em fevereiro:

E, para falar a verdade, o look está ótimo nele: o terno texturizado da Berluti é diferentão, interessante e chique.

Mas, sinto informar, o Michael B. Jordan não é a Zendaya – uma pessoa que tem o poder de fazer 100% das roupas melhores do que elas são.

Ela apareceu assim:

Repare, é o mesmo terno, a mesma gravata, a mesma camisa e praticamente o mesmo styling. Palmas para o cabelão oitentista e para os anéis, quase uma Annie Lennox circa Eurythmics.

Zendaya de terno é minha nova sexualidade.