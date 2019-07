Zoë Kravitz usou o look noiva mais ousado de todos em jantar pré-casamento

Enquanto algumas celebridades quase sempre optam por produções mais clássicas, menos arriscadas ou fashionistas, outras só saem de casa se for, digamos, para causar. Mas no meio do caminho há, ainda, aquelas que conseguem ficar bem em qualquer tipo de peça possível e imaginável, por mais ~ bizarra ou difícil de usar que ela possa parecer num primeiro momento.

Isso não tem nada a ver com bom ou mau gosto, e é mais uma questão de personalidade mesmo. Nomes que provam a teoria na prática são Rihanna – que popularizou a frase-fashion “É feio até que Rihanna decida o contrário” -, Zendaya e seus visuais à la Carrie Bradshaw versão 2019 e a sempre ousada Zoë Kravitz, que atualmente interpreta a personagem Bonnie na série ‘Big Little Lies‘, da HBO.

E por falar em ousadia, Zoë, que já tinha se casado uma primeira vez secretamente com o ator Karl Glusman, em maio deste ano, fez o mesmo que Joe Jonas e Sophie Turner e realizou uma segunda cerimônia oficial, dessa vez para amigos e familiares, no último fim de semana, na casa de seu pai, Lenny Kravitz, em Paris – e escolheu um look noiva nada convencional.

Para comparecer ao jantar pré-casamento, realizado na sexta (28) no restaurante Lapérouse, a atriz dispensou qualquer tipo de tradição e apostou em um combo que envolvia top de seda, bermuda ciclista (!) e, por cima de tudo, um vestido em crochê bordado com pérolas e franjas na barra.

O look era branco total e assinado pela marca especializada em moda noiva Danielle Frankel by Danielle Hirsch.

Para completar a produção, que teve auxílio do stylist Andrew Mukamal, nada de salto alto. Zoë preferiu as sapatilhas baixinhas de bico fino, também em branco, e quase zero acessórios, a não ser pela bolsinha de mesmo tom e um par de brincos delicados.

Entre os convidados ilustres da festa, estavam algumas das amigas e colegas de elenco de Zoë em BLL, como Shailene Woodley, Reese Whiterspoon e Laura Dern, além de Cara Delevingne, Jason Momoa (que, para quem não sabe, é casado com Lisa Bonet, mãe de Zoë), Chris Pine e Denzel Washington.