10 momentos que estamos ansiosos para rever em ‘Avenida Brasil’

Estamos perto do momento de ‘Por Amor‘ no qual a Eduarda (Gabriela Duarte) descobrirá que seu filho na verdade é seu irmão, ou seja, estamos cada vez mais próximos da reprise de ‘Avenida Brasil‘. Escolhido pela Globo como uma forma de segurar a elevada audiência conquistada por Helena (Regina Duarte), o fenômeno da década tem uma série de momentos que estão favoritados nos nossos corações e que estamos prestes a ver de novo.

#1. Pequena Rita cuspindo na Carminha

Desde pequena, a menina Rita (Mel Maia) não leva desaforo para casa e rejeitava Carminha (Adriana Esteves) como sua madrasta. Onde já se viu aquela mulher falsa entrar em seu lar e tentar roubar o coração do Genésio (Tony Ramos)!? Desaforada, Rita chegou a dar uma cuspida na cara da madrasta para afastar a megera, e isso só alimentou o revanchismo da vilã da trama. Impagável.

#2. Os jantares na mansão do Divino

Quem nunca se identificou com aquela gritaria ocorrida nos jantares da mansão de Tufão (Murilo Benício)? A família inteira se juntava para as refeições e era um falando por cima do outro, parecia o programa ‘Se Joga’ da Globo! E o melhor: tudo na base do improviso, algo estimulado pela diretora Amora Mautner.

#3. Carminha voltando para casa e encontrando fotos dela com Max

Como parte do plano de Nina (Débora Falabella), a vingativa espalhou fotos de Carminha com seu amante Max (Marcello Novaes) por toda a mansão do Divino. A cena foi digna de um filme de terror, com a cozinheira surgindo em meio às sombras para afirmar que sabia do caso extraconjugal. Impagável.

#4. “Me serve, vadia”

Após conseguir chantagear Carminha com a informação de seu caso, Nina se esbaldou numa vingança pessoal: colocou a sua ex-madrasta como sua empregadinha pessoal. Nina teve até a chance de pedir um prato a ser servido por Carminha, e pôde gritar “Me serve, vadia!”. Só estamos com medo de uma coisinha: nas chamadas da reprise, a palavra “vadia” foi omitida na edição… será que na novela vão mudar nosso meme favorito?

#5. Nina sendo enterrada por Carminha

Como tudo o que vai, volta, Nina acabou sendo pega por Carminha e teve uma experiência no mínimo traumática: a protagonista da novela foi enterrada viva pela mulher de Tufão, numa cova bem funda. Nina conseguiu sair de lá depois de muito esforço, parecendo um zumbi do clipe de Thriller do Michael Jackson.

#6. Carminha expulsa da mansão

Mas claro que Tufão descobriria os podres de Carminha! O jogador de futebol descobriu que Genésio, antes de morrer, na verdade tentou alertá-lo sobre a índole de sua esposa, e Tufão tomou providências drásticas: expulsou Carminha da mansão. Não sem antes ela causar uma confusão generalizada ao revelar todos os podres dos moradores da casa. Do lado de fora, já sem a máscara, Carminha reforçou o quanto achava as pessoas do bairro cafonas.

#7. Leleco e Muricy tendo um caso

Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini) estavam separados e curtindo suas vidinhas com novos namorados bem mais novos, mas não é que da desfeita renasceu o amor? Os dois começaram a se pegar com frequência até se tornarem amantes, isso sem nem desconfiar no clima amoroso que havia surgido entre seus respectivos pares. Uma baita de uma confusão!

#8. Max vai embora da mansão

Max também teve seu momento de ser expulso da mansão, e reviveu um dos mais icônicos momentos da teledramaturgia brasileira. Tal qual o corrupto Marco Aurélio (Reginaldo Faria) no final de ‘Vale Tudo‘, Max virou para a mansão e fez uma emblemática banana, mandando tudo às favas. Sensacional.

#9. O final de paz entre Carminha e Nina

A relação atribulada entre Carminha e Nina foi resolvida no último capítulo da novela com uma cena pra lá de emocionante. Nina reencontra Carminha no lixão, e Mãe Lucinda (Vera Holtz) faz as duas fazerem as pazes. Quem iria acreditar numa coisa dessas?

#10. O congelamento

Só quem viveu sabe o impacto cultural causado pelos congelamentos no final de ‘Avenida Brasil’. A cada capítulo, a cara de impacto de um personagem era petrificada num efeito de computador que virou moda e todo mundo repetiu nas redes sociais. Esperamos que a tradição seja mantida na reprise, que começa já no próximo dia 7.