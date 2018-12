11 músicas internacionais que vão te lembrar de alguma novela

Boa parte do planejamento das novelas envolve a equipe de criação escolhendo músicas nacionais e internacionais para a trilha sonora. Isso é um processo muito importante, afinal muitas canções transcenderam a música em si e ficaram marcadas para a eternidade como “olha lá a música da novela tal”.

Nessa matéria, preparamos uma viagem através de 11 músicas internacionais (não conseguimos escolher uma a menos pra deixar o número redondo) que estão com sua nostalgia atrelada a grandes novelas do passado.

Love by Grace (Lara Fabian), de ‘Laços de Família‘

Esse é O exemplo de como uma música internacional pode marcar uma novela. A canção de Lara Fabian foi usada durante a emocionante cena de Camila (Carolina Dieckmann) raspando o cabelo e ficou eternizada dessa forma.

Blue Moon (The Marcels), de ‘O Beijo do Vampiro‘

A música do grupo The Marcels foi escolhida para a abertura de ‘O Beijo do Vampiro’ e foi uma escolha acertadíssima: todo mundo lembra desse como o tema dos vampiros.

Usted (Luis Miguel), de ‘Belíssima‘

Enquanto Safira (Claudia Raia) sofria por amores não correspondidos em ‘Belíssima’, éramos agraciados com esse clássico de Luis Miguel.

Beedi (Sukhwinder Singh), de ‘Caminho das Índias‘

Ninguém entendia muito bem o que falavam nessa música, mas todo mundo lembra dos passinhos com a mão e o visual colorido de ‘Caminho das Índias’.

Girl on Fire (Alicia Keys), de ‘Salve Jorge‘

O tema romântico do casal Bianca (Cleo) e Ziah (Domingos Montagner) foi embalado por essa música de Alicia Keys. Detalhe: os beijos sempre aconteciam quando a cantora entoava o refrão.

Thinking Out Loud (Ed Sheeran), de ‘I Love Paraisópolis‘

O casal Marizete (Bruna Marquezine) e Benjamin (Maurício Destri) fez um baita sucesso nessa novela das sete, e boa parte foi por causa dessa música repetida incansavelmente.

That’s The Way (KC & The Sunshine Band), de ‘Boogie Oogie‘

Escolhida como a abertura da novela ‘Boogie Oogie’, esse clássico do tempo das discotecas fez muita gente requebrar toda vez que começava a trama das seis.

Every Breath You Take (Undercover), de ‘Malhação‘

O tema do primeiro casal romântico da primeira temporada de ‘Malhação’ ainda é bastante recordado por quem passou pelos anos 90.

Lucy in the Sky With Diamonds (Dan Torres), de ‘Império‘

Bastante famosa pelos Beatles, essa canção foi resgatada muitas décadas depois como a abertura de ‘Império’. O intérprete da vez foi o vencedor do ‘The Voice Brasil’, Dan Torres.

Love’s Theme (Barry White), de ‘Celebridade‘

Há uma chance de você não saber o nome dessa música e nem conhecer o responsável por ela, mas é ouvir os primeiros acordes que você já lembra de Maria Clara Diniz (Malu Mader) e da Laura Cachorrona (Claudia Abreu) de ‘Celebridade’

Pa Bailar (Bajofondo), de ‘A Favorita‘

Esse delicioso tango eletrônico foi tema da novela ‘A Favorita’ e nos acompanhou durante muitos meses de maldades de Flora (Patricia Pillar) contra sua antiga parceira Donatela (Claudia Raia).