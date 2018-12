4 cenas de novelas que ninguém entendeu muito bem

Novela é uma obra aberta, ou seja, quem escreve a trama pode até ter um final na cabeça, mas a história sempre será guiada de acordo com a recepção do público. Como a narrativa pode ser mudada a qualquer momento, algumas vezes os autores acabam cometendo uns errinhos e criando cenas que não fazem o menor sentido, cheias de furos. Reunimos algumas dessas cenas bem confusas que rolaram nesse ano de 2018 em algumas novelas.

Luzia caindo de novo na mesma cilada em ‘Segundo Sol’

Em uma novela na qual nenhum personagem era assim muito inteligente, Luzia (Giovanna Antonelli) se superou como uma das mais burras pessoas de Salvador. Como se já não bastassem os planos doidos feitos pela ex-marisqueira para recuperar o carinho dos filhos (tipo o plano que envolveu pagar um programa com seu filho michê), ela ainda não se ajudava nem um pouco.

Na primeira fase da novela, Luzia foi acusada por um crime que não cometeu e foi parar na cadeia. Após fugir, ir para a Islândia e voltar ao país dez anos depois para provar sua inocência, o que a marisqueira fez? Sim, caiu na mesma armadilha de ser acusada de um crime que ela não cometeu!

Luzia foi responsabilizada pela morte de Remy (Vladimir Brichta), e passou o resto da novela fazendo a mesma coisa do começo: fugindo da polícia. Pra piorar, ainda fez questão de não conversar com ninguém, nem mesmo seu mozão Beto Falcão (Emilio Dantas), fazendo com que até ele acreditasse na culpa da marisqueira. Puxado!

Cris levando celular para 1930 em ‘Espelho da Vida’

Um dos motes da novela ‘Espelho da Vida‘ é a protagonista Cris (Vitória Strada) viajar para o passado e reviver os passos de sua vida passada, Julia Castelo. Em vez de usar uma máquina do tempo tecnológica, a alma da atriz é transportada para o corpo de Julia através de um espelho. Até aí tudo bem, né?

O problema é que, num capítulo exibido recentemente, Cris (no corpo de Julia Castelo, no passado) sacou um smartphone na frente de Danilo (Rafael Cardoso) e Hildegard (Irene Ravache). Os dois, que são moradores do passado, olharam para o aparelho telefônico sem qualquer espanto, e não viram nada de excepcional em Cris tirando fotos com um celular em 1930.

Se somente a alma de Cris é transportada para o passado, como é que ela levou um celular para o século passado?

As exigências de Amália em ‘Deus Salve o Rei’

O destino do jovem Afonso (Rômulo Estrela) era se tornar o rei de Montemor, mas no meio do caminho ele foi ferido numa floresta e se apaixonou perdidamente pela camponesa Amália (Marina Ruy Barbosa). O amor pela ruivinha foi recíproco, mas ela tinha uma exigência: ele deveria abandonar o trono de Montemor. Dito e feito, Afonso abandonou a linhagem e causou uma crise sem tamanho no reino.

Depois de boa parte da novela, a mesma Amália fingiu que não exigiu nada no começo da novela e passou a pressionar Afonso a voltar como o grande rei de Montemor. Peraí… até outro dia você não queria ele como rei, agora quer? Podemos dizer que a grande guerra entre Montemor, Artena e toda peleja diplomática da região da Cália foi causada por uma moça ruiva um pouco indecisa.

O tribunal final de ‘O Outro Lado do Paraíso’

Todo o meu conhecimento jurídico eu conquistei assistindo à série ‘The Good Wife’, mas mesmo sem ter um diploma pendurado na parede dá pra perceber que o tribunal final de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ não fez muito sentido.

Aquela foi a oportunidade encontrada por Clara (Bianca Bin) para desmascarar sua ex-sogra maléfica Sophia (Marieta Severo), mas mesmo com todas as provas do seu lado, a vingativa quase perdeu o tribunal. O advogado de Sophia, interpretado por Paulo Betti, conseguia toda hora tirar estratégias do éter para incriminar não sua cliente, mas a própria Clara.

Pra piorar, uma série de regras foram descumpridas em nome da novela. Por exemplo, como é que a juíza Raquel (Erika Januza) foi a responsável por analisar o caso sendo que ela é amigona de uma das partes? Tem que denunciar esse tipo de coisa pra OAB!