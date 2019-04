5 motivos para reassistir à novela ‘Por Amor’

Para quem se incomoda com reprises de novela que acabaram outro dia, o ‘Vale a Pena Ver de Novo‘ traz a partir de hoje (29) a reexibição de um clássico das novelas brasileiras. Exibida entre outubro de 1997 e maio de 1998, a novela ‘Por Amor‘ é uma das mais icônicas tramas de Manoel Carlos, a mente por trás de ‘Laços de Família‘ e ‘Mulheres Apaixonadas‘ (outros dois sucessos de reprise).

Quem já conhece a história de ‘Por Amor’ nem precisa de motivos para reassistir, mas se você desconhece essa maravilha, trazemos 5 motivos para ver o ‘Vale a Pena Ver de Novo’ a partir de hoje.

#1. História emocionante

‘Por Amor’, como todas as novelas do Maneco, traz uma protagonista chamada Helena (Regina Duarte) que se vê em uma situação muito difícil. Ela e sua filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) engravidam na mesma época e têm seus filhos no mesmo dia, porém o bebê de Eduarda morre durante o parto, e a coitada perde parte do útero. Como a moça nutria o sonho de ser mãe, Helena toma uma decisão difícil: pede para o médico trocar os bebês e entregar seu próprio filho à Eduarda.

Esse é o tema principal dessa novela, o que as pessoas fariam por amor. Helena sacrifica sua própria felicidade para não acabar com o sonho de sua filha. Mais sacrifícios são vistos durante toda a novela, e pode ter certeza que é algo feito para te levar às lágrimas no meio da tarde.

#2. Personagens históricos

Uma novela boa é feita de personagens marcantes. A protagonista Helena é cercada de outras mulheres fortes que fizeram o público amar (e odiar também). Maria Eduarda foi uma personagem tão odiada que ganhou um site na internet para pessoas que compartilhavam do ódio por ela (lembre-se, estamos em 1997 e a internet engatinhava no Brasil), tanto que o público começou a torcer demais por Milena (Carolina Ferraz) e seu relacionamento com Nando (Eduardo Moscovis).

No quesito vilania, não teve outra. Branca (Susana Vieira) era aquele tipo de mulher que toma um dry martini no meio da tarde apenas porque é poderosa demais. A personagem fez o público vibrar com suas maldades e seu tom bem maldoso na hora de falar de pessoas meno afortunadas. E ainda por cima entrou para a história da televisão brasileira com a cena ameaçando sua inimiga com uma tesoura.

#3. Grandes atores

‘Por Amor’ tem um elenco estelar. Regina Duarte, Gabriela Duarte, Susana Viera, Antonio Fagundes, Fábio Assunção, Viviane Pasmanter, Carolina Ferraz, Murilo Benício, Cássia Kis, Paulo José e muito mais.

Essa novela também trouxe alguns nomes então pouco conhecidos nas novelas. Carolina Dieckmann, que viria a ser a filha seguinte de Helena em ‘Laços de Família’ participou de ‘Por Amor’ interpretando a Cati. Outra revelação foi a atriz mirim Cecília Dassi, como a sensata Sandrinha. Atualmente Cecília abandonou a carreira artística e segue na área de psicologia.

#4. Barracos maravilhosos

A gente gosta de ver novela para ver descontrole emocional de personagens sim, e ‘Por Amor’ ofereceu muitas cenas icônicas para favoritar no no coração. Uma das mais lembradas aqui é a discussão entre as personagens de Susana Vieira e Cássia Kis, na qual a vilãzona saca uma tesoura e ameaça a empregada. Vilãs com tesoura começaram aí em ‘Por Amor’ muito antes de Nazaré Tedesco causar em ‘Senhora do Destino’.

Mas uma das melhores cenas de ‘Por Amor’ foi uma briga entre Eduarda e a vilãzinha Laura (Viviane Pasmanter). A malvada estava em uma cadeira de rodas curtindo um sol à beira da piscina quando, após um surto de Eduarda, se viu jogada dentro de uma piscina. Épico.

#5. Clássico atemporal

Muita gente tem preconceito com novela mais velha, alegando que se trata de algo que não significa muita coisa para nós. Certo, ‘Por Amor’ tem algumas abordagens que talvez seriam diferentes se estivessem em uma novela de 2019, mas essa reprise está aí para provar que uma história de amor e sacrifício funciona em qualquer época. Vamos falar a real: é bem difícil não se emocionar com a difícil decisão de Helena ou com o amadurecimento de Eduarda. É algo que, com certeza, vale a pena ver de novo.