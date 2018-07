7 atores ‘sumidos’ que voltarão para o ar na Globo em ‘O Tempo Não Para’

A próxima novela das 19h tem uma trama beeeem inusitada. Em ‘O Tempo Não Para‘, vamos acompanhar a história de Marocas (Juliana Paiva), uma donzela do século XIX que embarca numa viagem de navio com sua família e todos são acidentalmente congelados num iceberg da Patagônia. Em 2018, um bloco de gelo com a trupe aparece na praia do Guarujá e eles são descongelados no presente.

Além de mostrar o inusitado triângulo amoroso entre um jovem empreendedor chamado Samuca (Nicolas Prattes), sua noiva (Cleo) e a mocinha congelada do século retrasado, a história mostrará pessoas sumidas dando as caras novamente em 2018. E, por muita coincidência, ‘O Tempo não Para’ também tem em seu elenco inúmeros atores que andava assim meio ausentes das novelas da Rede Globo.

Listamos aqui sete talentos que voltam para os folhetins da emissora após um tempinho fora da teledramaturgia do canal.

Regiane Alves

Regiane Alves em ‘Sangue Bom’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Regiane Alves em ‘Sangue Bom’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

Falou em Regiane Alves a gente já lembra de como era maléfica a Dóris de ‘Mulheres Apaixonadas‘, aquela adolescente insuportável que destratava seus avós e terminou a trama levando cintada do pai.

Antes de voltar em ‘O Tempo Não Para’ como a advogada mau-caráter Mariacarla, a última novela feita na Globo do começo ao fim foi ‘Sangue Bom‘, em 2013. Isso não quer dizer que ficou anos desaparecida na mídia, afinal ela fez a série ‘Cidade Proibida‘ em 2017 e uma pequena participação em ‘A Lei do Amor‘, em 2016 (quando sua personagem foi cruelmente assassinada).

Micael Borges

Micael Borges em ‘Rebelde’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Micael Borges em ‘Rebelde’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

Micael Borges era companheiro de Chay Suede e Arthur Aguiar na novela ‘Rebelde‘ (2011-2012), e de lá para cá fez minissérie bíblica (‘Milagres de Jesus’), concorreu no reality ‘Dancing Brasil’ e agora retorna à Globo com um personagem importante na história de Mário Teixeira. Lalá é o filho aproveitador e, bem, rebelde de Eliseu (Milton Gonçalves). Ele promete causar na trama.

Solange Couto

Solange Couto em ‘Malhação’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Solange Couto em ‘Malhação’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

A eterna Dona Jura de ‘O Clone‘, tem um papel de destaque na novela e está adorando. Durante a festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’, Solange Couto contou aos jornalistas que às vezes se pega dando gargalhadas do texto. “Não só do meu, como de outros”.

Sua última participação em teledramaturgia na Globo foi em 2015, com um papel secundário em ‘Malhação‘. Antes disso, sua última novela feita de ponta a ponta foi em ‘Balacobaco‘ (2013), na Record. Em ‘O Tempo Não Para’, ela viverá a fofoqueira Mirtes, mãe de Waleska (Carol Castro).

Carol Castro

Carol Castro em ‘Amor à Vida’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Carol Castro em ‘Amor à Vida’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

Há muito tempo não víamos Carol Castro fazer uma novela do começo ao fim. Seu último papel nos folhetins, tirando a curta participação na primeira fase de ‘Velho Chico‘ (2016), foi como a Silvia de ‘Amor à Vida‘ (2003). De lá pra cá, ela fez muita participação em séries da Globo e de canais pagos.

Em ‘O Tempo Não Para’, Carol Castro será a oficial Waleska, a responsável pelo caso dos congelados da trama, e ainda fará par romântico com Elmo (Felipe Simas).

Luiz Fernando Guimarães

Luiz Fernando Guimarães em ‘Cordel Encantado’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Luiz Fernando Guimarães em ‘Cordel Encantado’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

Luiz Fernando Guimarães tem uma longa carreira no humor, indo desde ‘TV Pirata’ até o maravilhoso Rui de ‘Os Normais’, mas ele já fez muita novela na carreira também.

Sua última trama feita na Globo foi ‘Cordel Encantado‘ (2011) na qual interpretou Nicolau, a pessoa mais próxima da vilã Úrsula (Débora Bloch). Em ‘O Tempo Não Para’, dessa vez foi promovido e será o grande vilão da história, buscando nos congelados o segredo da vida eterna.

Rafaela Mandelli

Rafaela Mandelli em ‘A Terra Prometida’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Rafaela Mandelli em ‘A Terra Prometida’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

Durante a festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’, uma das atrizes que mais atraiu a atenção dos jornalistas era Rafaela Mandelli. Rafaela despontou na Globo quando fez a Nanda de ‘Malhação 2001‘ (a protagonista que fazia par romântico com o Iran Malfitano), mas depois da novelinha teen fez apenas duas novelas, ‘Kubanacan‘ e ‘Cobras & Lagartos‘.

Contratada pela Record, fez todo tipo de trabalho possível, indo de história com mutantes até trama bíblica. Tirando as participações em séries da TV paga (como ‘O Negócio‘ da HBO), o último papel de Rafaela foi como a Ula de ‘A Terra Prometida‘.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu em ‘Xica da Silva’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’ Adriane Galisteu em ‘Xica da Silva’ e na festa de lançamento de ‘O Tempo Não Para’

Adriane Galisteu é o que podemos chamar de pau pra toda obra. Em sua carreira já foi cantora, atriz de comerciais e se consolidou como apresentadora. Longe dos palcos após um tempinho sem programa, nos divertiu no último ‘Dança dos Famosos‘ (lembra quando ela derrubou o Faustão ao vivo?) e agora retorna como atriz em ‘O Tempo Não Para’ como a estilista Zelda. Pera… como assim “retorna”? Pois é, muita gente não lembra que Galisteu já foi atriz de novelas!

Seu último papel foi em 1998 na novela ‘Fascinação’ do SBT, mas ela é mais lembrada pelo papel de Clara em ‘Xica da Silva‘ (da Manchete). Galisteu falou durante a festa de lançamento dos desafios da atual novela das sete e explicou para a imprensa: “É diferente de tudo que já fiz na minha vida”. Muitas energias positivas para a Galisteu e para todo o elenco nessa nova empreitada.