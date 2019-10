9 atores que estavam em ‘Éramos Seis’ do SBT e você não lembrava

Com o sucesso de ‘Éramos Seis‘ na Globo e várias matérias (até no ‘Fantático‘!) relembrando as Lolas das versões anteriores, todo mundo já está até careca de saber que Irene Ravache era a protagonista no SBT e casada com o personagem de Othon Bastos. Mas fique sabendo que muitos outros atores importantes estavam na antiga versão de ‘Éramos Seis’, e mesmo quem assistiu pode ficar surpreso com esses nove nomes que tiramos do fundo do baú lá da versão do SBT. Vamos para a lista!

#1. Caio Blat

–

Conhecido por fazer várias novelas atualmente na Globo, o jovem Caio Blat fez sua estreia em novelas interpretando o Carlos na primeira fase da novela. Inclusive sua interpretação é lembrada por, logo no primeiro capítulo, ter seu personagem apanhando de cinta do pai.

#2. Wagner Santisteban

–

A gente lembra bastante de Wagner Santisteban como o nerdinho de ‘Sandy & Júnior’ ou da ‘Malhação’, mas na primeira fase de ‘Éramos Seis’ ele foi o Alfredo. Seu último papel em novelas foi em 2018, como o jornalista Pedro Paredes de ‘O Tempo Não Para‘.

#3. Marco Ricca

–

Marco Ricca estreou em 1993 como o Zé Augusto de ‘Renascer‘, mas em ‘Éramos Seis’ ele teve a chance de interpretar Felício. Anos depois ele voltou para a Globo e não parou mais.

#4. Ana Paula Arósio

–

Considerada uma das maiores atrizes do país, Ana Paula Arósio estreou nas novelas em ‘Éramos Seis’, em uma participação especial como Amanda Santos. Atualmente está fora do meio artístico, e sua última novela foi há 11 anos, em ‘Ciranda de Pedra‘.

#5. Flávia Monteiro

–

Três anos antes de viver a inesquecível Carolina de ‘Chiquititas‘, Flávia Monteiro participou de ‘Éramos Seis’ como a Lili. Atualmente a atriz está fazendo novelas da Record e participou de ‘Apocalipse’.

#6. João Vitti

–

João Vitti fez muito sucesso no começo dos anos 90, e em 94 interpretou o Lúcio de ‘Éramos Seis’ no SBT. Atualmente ele é mais lembrado como o pai de Rafael Vitti, e contracenou com o filho em ‘Verão 90‘.

#7. Otaviano Costa

–

Essa participação pegou até a gente aqui do site de surpresa: você sabia que Otaviano Costa estava em ‘Éramos Seis’?? O apresentador e ator fez o Tavinho na segunda fase da novela! Atualmente Otaviano está fora do ar, e sua última novela foi ‘Salve Jorge‘ em 2012.

#8. Chris Couto

–

Se você lembra de Chris Couto como apresentadora da finada MTV Brasil talvez se surpreenda ao saber que ela já fez muita novela na carreira. Chris fez uma pequena participação em ‘Éramos Seis’ como a Zulmira, na mesma época em que participava da emissora jovem. Seu último papel foi na série ‘Ilha de Ferro’.

#9. Carla Diaz

–

Carla Diaz foi uma sensação no final dos anos 90 e todas as garotas amavam sua personagem Maria em ‘Chiquititas’, mas sua estreia de verdade foi como a Eliana de ‘Éramos Seis’. Trabalhando desde bebê, heim?