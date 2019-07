A Dona do Pedaço: conflito com família de Maria da Paz rende mais um morto

Hoje em dia a gente se diverte com as histórias da boleira Maria da Paz (Juliana Paes), que é um pouco burrinha mas tem um coração muito grande. Porém, não podemos esquecer que, no começo de ‘A Dona do Pedaço‘, vimos que a família da protagonista e a de Amadeu (Marcos Palmeira) é envolvida com assassinatos. Mesmo tendo fugido para a cidade grande, Maria da Paz não consegue fugir totalmente de seu passado e se verá envolvida em uma nova morte nessa novela.

Tudo começa quando Maria da Paz e Amadeu descobrem que as pessoas de suas famílias ainda estão tentando causar mais mortes do lado oposto. Adeptos da bandeira branca, os protagonistas da novela decidem reunir os familiares para selar um novo pacto de paz, parecido com o que foi feito na primeira fase da novela. Porém, assim como da primeira vez na qual Dulce (Fernanda Montenegro) descumpriu o acordo, uma pessoa morrerá nisso.

Segundo a coluna TV e Lazer do jornal Extra, Adão (César Ferrario) comparecerá à reunião de paz com uma intenção bem cruel: matar Amadeu. Enquanto ele ameaçará o advogado com uma arma, Maria da Paz tentará defender o amor de sua juventude pedindo para que ele atire nela. O sacrifício de Maria da Paz não chega a ser necessário, pois a justiça divina intervém: o assassino terá um ataque do coração, erra o tiro e cai duro. As cenas devem ser exibidas nos próximos capítulos da novela.

Será que as tretas entre as famílias Ramirez e Matheus finalmente vão acabar? Difícil dizer. Nos próximos capítulos, vamos continuar vendo como Chiclete (Sergio Guizé) e Mão Santa (Guilherme Leicam) se envolvem na justiça de Cosme contra Vivi Guedes (Paolla Oliveira), sobrinha de Maria da Paz.