‘A Dona do Pedaço’: esse erro no casamento de Vivi ainda não foi resolvido

Novelas são feitas com muita velocidade e por equipes gigantescas, então às vezes é inevitável aparecer um errinho ou outro de continuidade. Nada que afete as novelas, mas são pequenos detalhes que divertem aqueles mais observadores. Nesta semana aconteceu em ‘A Dona do Pedaço‘ a cena do casamento frustrado de Vivi Guedes (Paolla Oliveira), mas um pequeno celular acabou chamando mais atenção do que devia.

Vivi foi humilhada por seu ex-noivo e correu para os braços de Chiclete (Sergio Guizé), o pistoleiro profissional que não acertou um único tiro na novela inteira. Preocupados, os pais da influencer passaram a noite ligando para Vivi, tentando descobrir seu paradeiro e se a garota estava bem.

Por sorte ela apareceu pela manhã, feliz da vida por ter ficado com Chiclete, e conversou com seus familiares. Nessa hora, sua mãe Beatriz (Natália do Vale) lhe entregou o celular…

…pera, como assim?

Como os pais de Vivi passaram a noite ligando para a filha se o celular estava com eles o tempo todo? Aconteceu alguma coisa no meio da noite e eles acharam o aparelho da influencer no meio das coisas deles? Nada fez muito sentido e a novela não explicou a confusão até hoje.

Com erros ou sem erros, ‘A Dona do Pedaço’ continua fazendo um baita sucesso na audiência e nas redes sociais.