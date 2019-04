‘A Dona do Pedaço’ está a todo vapor e acompanhamos uma gravação

A rainha dos bolos está entre nós! Ainda faltam algumas semanas até que o Brasil inteiro conheça a história de Maria da Paz (Juliana Paes), a protagonista de ‘A Dona do Pedaço‘, mas a produção da novela está incansável para adiantar o maior número possível de cenas antes da estreia. Fomos gentilmente convidados pela Globo e pudemos acompanhar uma gravação externa com a personagem principal, e olha… essa produção está impecável.

Maria da Paz pertence à família Ramirez, que atua no ramo dos matadores de aluguel lá no interior do Espírito Santo, mas ela prefere ficar longe do ramo de atividade de seus familiares. Quando criança, ela aprendeu a fazer bolos com a avó, interpretada por Fernanda Montenegro, e isso serve de incentivo para que comece uma nova carreira se inicie ao fugir para São Paulo: Maria da Paz decide ser uma boleira.

‘A Dona do Pedaço’ vai acompanhar a trajetória de Maria no ramo dos bolos, seus conflitos com sua filha mal-caráter e seu relacionamento amoroso confuso com o advogado Amadeu (Marcos Palmeira).

Ao lado de jornalistas de outros veículos, assistimos a uma gravação de Maria da Paz no começo de sua carreira como vendedora de bolos. Na cena, prevista para ser exibida logo na primeira semana de novela, vemos a mocinha em plenos anos 90 vendendo seus doces em um carrinho, estacionado numa ponte ao lado do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Em questão de roteiro era uma cena simples, porém a gravação tinha uma complexidade difícil de imaginar.

Para começar, Juliana Paes passou por horas de caracterização. Essa fase da novela é ambientada nos anos 90, ou seja, a atriz precisou de uma maquiagem que a rejuvenescesse duas décadas. Para tornar tudo bem verossímil, a atriz precisou ganhar um penteado coerente com a época, roupas características dos anos 90 e até pequenas fitas para esticar sua pele, com a intenção se parecer mais nova.

A caminho do local de gravação, Juliana Paes entrou no modo 100% concentrada, escutando música com um fone de ouvido. A atriz revelou um pouco do seu processo de composição de personagens, que envolve criar uma playlist com músicas que tragam as emoções necessárias para aquele papel. Perguntada qual música estava ouvindo para a cena a ser gravada, Juliana apenas riu e falou “não revelo nem morta!”.

Como o local de gravação era uma ponte estreita, durante os ensaios a produção precisava barrar os transeuntes da região por alguns segundos. Terminada a tarefa, as pessoas eram liberadas e podiam cruzar a ponte normalmente. Numa dessas vezes, uma senhora percebeu que Juliana Paes estava ali no meio daquela muvuca, e começou a caminhar contra o fluxo para poder cumprimentar a atriz. Para o desespero da produção, Juliana Paes quebrou o protocolo e atendeu à senhora, que ficou feliz por ter trocado algumas palavras com a protagonista da próxima novela das nove. “Ela está tão linda!”, disse a senhora para sua colega, após se despedir da atriz e continuar o trajeto de atravessar a ponte.

Para essa simples cena de poucos segundos foram utilizados dezenas de figurantes (todos trajados como pessoas dos anos 90), uma equipe enorme e até mesmo um drone para captar cenas aéreas de diversos ângulos. Era tanto cuidado na produção, inclusive os bolos servidos pela personagem eram verdadeiros (infelizmente não nos deixaram provar os quitutes da personagem). Chega impressionar todos os recursos usados para transformar o roteiro de ‘A Dona do Pedaço’ em uma novela assistida por milhões de brasileiros.

Para todos que assistiram ao trabalho de Juliana Paes e da equipe naquele dia, ficou a certeza de que não tem jeito, ‘A Dona do Pedaço’ será um sucesso muito grande.