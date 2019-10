‘A Dona do Pedaço’: Maria da Paz descobre relação com passado de Joana

Estamos bem atentos com o desenrolar do reality show Best Cake dentro de ‘A Dona do Pedaço‘, mas correndo por fora ainda estamos muito curiosos para saber quem é a verdadeira filha biológica de Maria da Paz (Juliana Paes): será Josiane (Agatha Moreira) ou Joana (Bruna Hamú)? O mistério será retomado na próxima semana.

Matilde (Laura Cardoso), a avó com problemas de memória, voltará a falar a respeito de Maria da Paz, e isso vai intrigar todo mundo. Joana chamará a boleira, que conversará com a senhorinha sobre o passado e notará que elas já se conhecem. É nesse momento que a personagem principal perceberá de onde conhecia Matilde, que é justamente da época em que Josiane estava no hospital por ter tido um nascimento prematuro.

Ou seja, Joana e Josiane estavam internadas ao mesmo tempo, será que as duas foram trocadas? Aí é só aguardando os próximos capítulos de ‘A Dona do Pedaço’ pra saber. Confira nosso resumão da semana.

Segunda-feira, 21 de outubro – Chiclete recusa plano de Otávio

Super antenada com as últimas tendências do crime, Evelina (Nívea Maria) sugere que Josiane fuja do país com o Téo (Rainer Cadete). Vivi (Paolla Oliveira) conta a Chiclete (Sergio Guizé) qual o plano de Otávio (José de Abreu) e o assassino não aceita que Vivi abandone sua carreira. Régis (Reynaldo Gianecchini) insinua que Josiane pode ser a culpada pelos assassinatos.

Evelina mente para Camilo (Lee Taylor) e Yohana (Monique Alfradique). Márcio (Anderson di Rizzi) flagra Kim (Monica Iozzi) com Paixão (Duda Nagle). Maria da Paz é prejudicada por concorrente no Bast Cake… sim, DE NOVO!

Terça-feira, 22 de outubro – Josiane quer acabar com Régis

Vivi dá nota baixa para Maria da Paz no Best Cake. Márcio termina com Kim, e Paixão aproveita para pedi-la em casamento. Josiane faz planos para prejudicar Régis.

Maria da Paz estranha a perseguição de Vivi Guedes. Silvia (Lucy Ramos) termina com Abdias (Felipe Titto) por causa da bebedeira. Fabiana (Nathalia Dill) procura mais alguém para prejudicar Maria da Paz. Rock (Caio Castro) garante que descobrirá a chantagem feita por Fabiana.

Quarta-feira, 23 de outubro – Abel pede Britney em casamento

Rock tem planos de ficar seriamente com Joana, e para isso precisa resolver o mistério de Fabiana logo. Maria da Paz conversa com Matilde e imagina que conheceu Joana no berçário. Josiane pede ajuda para Willian (Bruno Gissoni) apagar as fotos do celular de Fabiana como se fosse um hacker.

Beatriz (Natália do Vale) descobre o plano que rolou para que ela se separasse de Zé Hélio (Bruno Bevan). Maria da Paz é intimada a depor na delegacia. Abel pede Britney (Glamour Garcia) em casamento.

Quinta-feira, 24 de outubro – Vivi dá nota baixa para Maria da Paz

Amadeu (Marcos Palmeira) é chamado para ajudar Maria da Paz. Beatriz pede Zé Hélio em namoro. Kim pede para Vivi parar de prejudicar Maria da Paz no concurso. O processo contra Maria da Paz é arquivado, para a alegria de Amadeu. Zé Hélio diz que namoro é pouco, ele quer é se casar com Beatriz.

Rock rompe o contrato com Kim ao vê-la com Paixão. Zé Hélio consegue pegar o celular de Fabiana durante a festa de Rock. Vivi critica novamente o bolo de Maria da Paz.

Sexta-feira, 25 de outubro – O celular de Fabiana é invadido

Eliminado do Best Cake denuncia que está rolando uma sabotagem contra Maria da Paz. Não acredito!!!

Zé Hélio instala o aplicativo espião no celular de Fabiana enquanto Beatriz distrai a empresária. Como já conseguiu seu objetivo, Rock avisa que não quer mais ficar com Fabiana. Rael (Rafael Queiroz) usa seu revólver para tomar o celular de Fabiana. Vivi confessa que sente algo meio estranho quando está com Maria da paz. Rock se declara para Joana.

Sábado, 26 de outubro – Téo descobre a verdade

Rael rouba a câmera de Téo, tudo parte do plano de Josiane. O personagem criminoso então decide abandonar tudo e voltar para o Espírito Santo. Zé Hélio avisa Téo que os arquivos de Fabiana continuam sendo transferidos normalmente. Vivi Guedes discute com Camilo. Rael rouba as joias de Lyris (Deborah Evelyn).

Vivi é muito rigorosa na hora de avaliar o bolo de Maria da Paz, isso gera revolta em Abel e o português é expulso do programa. Após o mico, Fabiana demite o boleiro. Téo descobre que Josiane matou Jardel.

