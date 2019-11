‘A Dona do Pedaço’: Maria da Paz faz DNA para descobrir relação com Joana

Um dos maiores mistérios de ‘A Dona do Pedaço‘ será encerrado nessa penúltima semana de novela. Após meses na dúvida sobre Josiane (Agatha Moreira) ser ou não filha biológica de Maria da Paz (Juliana Paes), nós descobriremos a resposta através de um exame de DNA. E olha que a gente nem vai precisar ligar no ‘Programa do Ratinho’!

Tudo vai começar após Matilde (Laura Cardoso) contar um pouco sobre o passado, a época em que conheceu Maria da Paz no hospital quando Josiane e Joana (Bruna Hamú) estavam internadas devido ao parto prematuro. Rock (Caio Castro) investigará essa história mais a fundo e deve descobrir que há uma possibilidade de Joana e Josiane terem sido trocados por uma enfermeira inexperiente.

Para sanar essa dúvida, Maria da Paz fará um exame de DNA com Joana, mas ficará constatado que a garota NÃO é filha da boleira. Mesmo sem qualquer laço de sangue, Maria da Paz prometerá cuidar de Joana como se fosse sua filha legítima, tirando assim todas as preocupações de Matilde.

Mas essa semana ainda promete muita coisa, confira nosso resumão!

Segunda-feira, 11 de novembro – Téo acusa Josiane no tribunal

Josiane é levada para seu julgamento. Márcio (Anderson di Rizzi) vê Bernardo (Bruno Gissoni) mexendo no computador de Fabiana (Nathalia Dill).

–

O preparador de Josiane consegue fazer com que vários depoimentos contra a influencer se tornem a favor dela. Régis (Reynaldo Gianecchini) depõe contra Josiane. Matilde tem uma rápida lucidez e conta que a filha de Maria da Paz foi roubada no passado. Téo (Rainer Cadete) acusa Josiane de assassina.

Terça-feira, 12 de novembro – Josiane é presa

Tibério (Vandré Silveira) consegue enrolar Téo, que confessa seu amor por Josiane.

–

Chega a hora de Maria da Paz depor, e ela se emociona no discurso. O julgamento se encerra e Josiane é condenada a 30 anos de prisão. Régis fica frente a frente com Amadeu (Marcos Palmeira) e afirma que lutará por Maria da Paz. Joana declara que adoraria ser filha de Maria da Paz. Cássia (Mel Maia) pressiona seu pai para que ele se case com Leandro (Guilherme Leicam). Josiane chega no presídio feminino.

Quarta-feira, 13 de novembro – Rock perto de descobrir segredo de Joana

Josiane conhece Capitã (Miwa Yanagizawa), a presa influente do local. Agno (Malvino Salvador) pede Leandro em casamento.

–

Maria da Paz sofre pela situação de sua filha. Márcio avisa Fabiana para ficar de olho em Bernardo, mas a ex-freira é enrolada pelo hacker. Rock descobre que Joana pode ser a filha de Maria da Paz. Maria da Paz tem um plano para resgatar Josiane. Mas calma, não quer dizer que ela aparecerá na prisão com um guindaste!

Quinta-feira, 14 de novembro – Sai o resultado do DNA

Kim (Monica Iozzi) explica para Vivi (Paolla Oliveira) que ela está em uma relação abusiva com Camilo (Lee Taylor).

–

Régis perde todo o dinheiro no jogo. Amadeu, Maria da Paz e Joana fazem um exame de DNA. Vivi conta ao pai que está preparada para fugir com Chiclete (Sergio Guizé), mas Berta (Ana Lúcia Torre) escuta tudinho. Zé Hélio (Bruno Bevan) se casa com Beatriz (Natália do Vale). O exame de DNA confirma que Josiane é sua filha, mas Maria da Paz promete que amará Joana e cuidará dela. Josiane recebe a visita de Maria da Paz.

Sexta-feira, 15 de novembro – Agno encontra o documento de Maria da Paz

Maria da Paz conversa sobre espiritualidade com Josiane, na esperança da filha ser iluminada. Agno promete continuar a busca pelo documento perdido por Antero (Ary Fontoura). Josiane conhece Gerusa (Ana Furtado). Abel (Pedro Carvalho) pede Britney (Glamour Garcia) em casamento e seremos obrigado a usar a Phoebe de novo, em um outro GIF:

–

Yohana (Monique Alfradique) desconfia de atitudes suspeitas de Camilo. Josiane participa de um culto evangélico. No meio da briga entre seus amores, Kim confessa que não ama ninguém. Agno encontra o documento.

Sábado, 16 de novembro – Maria da Paz parte para recuperar sua fábrica

Josiane pede perdão por todas as suas maldades. Yohana e Márcio se aproximam, neste que é o casal mais improvável de ‘A Dona do Pedaço’. Bernardo descobre onde Fabiana guarda seu dinheiro.

Antero cuida dos preparativos de seu casamento com Evelina (Nívea Maria). De posse do documento, Maria da Paz vai com Amadeu tomar a fábrica de Fabiana como se fosse uma guerra.

–