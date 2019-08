‘A Dona do Pedaço’: morte de Jardel bate recorde de furos e incoerências

Acostumada a ter atitudes de questionamento apenas moral, a aspirante a digital influencer Josiane (Agatha Moreira) realizou seu primeiro delito que pode lhe render uma prisão. Após ser chantageada por Jardel (Duio Botta), que sabia de seu relacionamento com seu “padrastro” Régis (Reynaldo Gianecchini), Josiane empurrou o mordomo de sua mãe para a morte certa no meio da rua. No entanto, a quantidade de falhas nesse plano da blogueirinha é grande demais para a gente passar pano na situação.

Para começar, Jardel e Josiane começaram a discutir no meio da rua, em uma região de prédios empresariais. Enquanto o mordomo tentava arrancar o dinheiro de sua vítima, Josiane teve um rompante de fúria e empurrou o homem para a rua. Em questão de milésimos de segundo, ele foi atingido por um veículo e rolou vários metros, ensanguentado, até encontrar a morte certa. Mas claro que o crime não passará impune: além de Evelina (Nívea Maria), que desconfiará fortemente de sua neta mal caráter, o empurrão foi registrado por Fabiana (Nathalia Dill), que passava pela rua por coincidência e filmou a discussão entre os dois.

Isso tudo o que foi descrito é como o roteiro da novela apresentou a cena, mas pela gravação muitas coisas não fizeram sentido. Pra começar, a rua estava cheia de gente (além da própria Fabiana) e, mesmo com Josiane gritando e empurrando Jardel, ninguém viu aquilo. E o motorista, que por acidente atropelou o mordomo, será que não poderia ter visto que Jardel foi empurrado?

–

E, pra piorar: se trata de uma região cheia de prédios empresariais, tanto que muitos dos figurantes estavam com suas roupas sociais e maletas de trabalho. Nesse caso, qual prédio empresarial de São Paulo não tem uma câmera de segurança na fachada? O quão burra Josiane precisa ser para cometer um crime desses à luz do dia, na presença de outras pessoas?

Com tantas evidências assim, fica parecendo que Josiane herdou o que Maria da Paz (Juliana Paes) tem de pior: a (falta de) inteligência.