‘A Dona do Pedaço’: personagem inesperado desperta raiva no público

Como se não bastasse o enorme ranço que Josiane (Agatha Moreira) gera no público, um personagem inesperado começou a despertar raiva em a “Dona do Pedaço”: Carlito (João Gabriel D’Aleluia), o filho de Amadeu (Marcos Palmeira) e Gilda (Heloísa Jorge).

Tudo começou com a cena da morte de Gilda, que foi um tanto quanto mal dirigida. O momento tinha tudo para ser muito emocionante, mas acabou sendo bem morno – e a atuação do ator João Gabriel D’Aleluia não passou despercebida. Vendo Gilda literalmente morrer na cama do hospital, o garoto não demonstrou emoção à altura do que estava acontecendo.

Reação do filho da Gilda a morte da mãe:#ADonaDoPedaço pic.twitter.com/VtjDD3ZShf — Kayo Targaryan (@KayoJovovich15) September 3, 2019

Até nós, em casa, choramos mais com a morte da Gilda do que o Carlito. #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/m9EvRo0qzL — Thaísa Cardoso (@_littlefrozen) September 3, 2019

A Gilda esperando o filho dela notar que ela morreu#ADonaDoPedaço pic.twitter.com/uXrpw5zNgD — agatta (@agatta771) September 3, 2019

Mas isso não foi tudo. Depois do show de inexpressividade, Carlito teve uma atitude de embuste em relação a Maria da Paz (Juliana Paes) – que foi ao hospital para consolar Amadeu. Prepotente ao extremo, o garoto destratou a boleira.

“Já veio atrás do meu pai, né? Sai daqui. Vai embora, Maria da Paz”, disse ele. E assim o episódio acabou, com a cara incrédula da protagonista ao se deparar com tamanha afronta. E o que Amadeu fez ao ver isso? Nada! Apenas colocou a mão em frente ao rosto, esfregando a testa.

Esse menino tá achando q é quem??? #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/xIpC7Btfdr — golden mandy (@mandyYyi) September 3, 2019

Esse filho da Gilda não fez nada a novela toda, pra agora vim e surtar, era nem pra esse guri ter nascido, e sinceramente, oh atuação ruim desse ator viu, mal chorou na morte da mãe, @WalcyrCarrasco levou a mãe e já pode levar o filho #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/xNe0hFk6cG — Lormiero 🌐 (@lorgulazza) September 3, 2019

Pronto agora o filho do amadeu tá revoltado, nem parece que a mãe dele morreu.

#ADonaDoPedaço — LORXN Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ (@LoranXo69) September 3, 2019

Amadeu muito frouxo pqp Aposta quanto que ele vai falar "ah, ele ta traumatizado, da tempo pra ele" ah vai cagar irmão. O moleque despeitando a mulher e ele lá quieto #ADonaDoPedaço — Orlandi (@Plutonic_5) September 3, 2019