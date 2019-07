‘A Dona do Pedaço’ subestima o ódio que mulheres humilhadas recebem na web

Ao contrário do que muitos afirmam, novelas não têm qualquer obrigação de seguir a realidade. Os autores têm liberdade de criar qualquer tipo de situação, sim, entretanto alguns temas precisam ser tratados com uma seriedade maior, porque refletem na sociedade. ‘A Dona do Pedaço‘ conseguiu bater recorde de audiência com o barraco no casamento de Vivi Guedes (Paolla Oliveira), mas o desfecho da história está completamente contrário ao que acontece na vida real – em que mulheres podem ter a vida destruída por uma exposição na internet.

O relacionamento de Vivi com Camilo (Lee Taylor) estava em crise há algum tempo, em parte porque o noivo era muito intransigente e também porque ela se apaixonou por Chiclete (Sergio Guizé). Já desconfiado da traição, o investigador conseguiu acesso às câmeras de segurança do motel e decidiu exibir as filmagens durante o casamento, em um telão convenientemente posicionado acima do altar. Após chamar a noiva de “vagabunda”, Camilo arremessou a aliança e deixou Vivi aos prantos no altar.

–

Isso tudo parece uma situação bem novelesca, mas existe um agravante: Vivi Guedes é uma grande digital influencer no Brasil. Seu trabalho é postar looks do dia no Insta e gravar stories para seus “seguimores”, ou seja, ela vive da própria imagem. Ao ter seu casamento transformado em um grande barraco, ainda mais por conta de uma traição que realmente aconteceu, Vivi teve medo de perder sua carreira. No entanto, não foi o que aconteceu.

Kim (Monica Iozzi) apareceu no capítulo desta terça-feira (16) com informações sobre a carreira de Vivi Guedes. Enquanto a ex-noiva se desesperava com a repercussão negativa, sua assessora lhe explicou que havia acontecido o oposto: ela virou meme e ganhou milhares de novos seguidores. Nos próximos capítulos de ‘A Dona do Pedaço’, as duas vão aproveitar esse “boom” para lucrar ainda mais com a vida de influenciadora.

Estamos há tempo suficiente na internet para saber que essa história dificilmente aconteceria na vida real. Quando acontece algum conflito entre um homem e uma mulher, há uma tendência (infelizmente naturalizada) do público de tomar o partido do homem. Nesse caso então, em que Vivi realmente cometeu a traição, muito provavelmente ela estaria sendo humilhada em praça pública. Normalmente o que vira “meme” são situações inusitadas e cômicas, mas não foi o que aconteceu no casamento de Vivi. Não teve uma discussão engraçada, ou alguma cena irreverente, foi apenas algo triste.

No último domingo (14), ocorreu uma história na vida real envolvendo uma noiva e um casamento frustrado que acabou coincidindo com a cena de ‘A Dona do Pedaço’. A influencer Alinne Araújo, de 24 anos, foi abandonada no altar e decidiu “casar-se sozinha”. Conhecida por falar sempre sobre depressão e ansiedade, Alinne compartilhou com seus seguidores do Instagram a notícia de que seu noivo havia cancelado o casamento por mensagem de celular. A influencer optou por colocar a tristeza de lado e fazer uma festa sozinha.

A situação repercutiu muito na internet, e Alinne recebeu muitas mensagens de ódio. Diversas pessoas duvidaram de que era verdade, dizendo que ela só queria aparecer, outros falaram que a exposição dela era ridícula – e por aí vai. Com o psicológico já muito abalado pelo fim traumático do relacionamento, Alinne ainda teve que conviver com comentários extremamente maldosos. No dia seguinte, o desfecho foi trágico: ela cometeu suicídio se jogando da janela de seu apartamento.

Com essa história de ‘A Dona do Pedaço’ fica novamente claro que falta à novela uma percepção de como funciona a internet e como a opinião pública tem uma tendência a ir contra as mulheres. Vale lembrar que a equipe de roteiristas de Walcyr Carrasco, o autor da novela, não conta com nenhuma mulher. Talvez isso já justifique o quão irreal essa história tem retratado justamente as mulheres e seus problemas.