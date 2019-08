A internet decidiu “shippar” Maria da Paz e Rock na novela

Com quem você acha que Maria da Paz (Juliana Paes) deve ficar no final de “A Dona do Pedaço”? Com Amadeu (Marcos Palmeira), o amor da juventude? Com Régis (Reynaldo Gianecchini), o golpista arrependido? Ou, de repente, solteira e feliz?

Para a internet, mais especificamente para quem frequenta a fonte inesgotável de memes online, também conhecida como Twitter, nenhuma das opções acima é válida.

Agora, ao que tudo indica, o público quer mesmo que Maria da Paz termine a trama com… Rock (Caio Castro), e o que temos visto nos últimos dias é uma verdadeira chuva de tuítes “shippando” o possível casal da ficção.

Às vezes tenho a impressão que o Rock e a Maria da Paz vão ficar juntos kkkkkkkk #ADonaDoPedaço — PetrovaSalvatore (@ccristovao1864) August 30, 2019

Se você parar para pensar, não seria tão absurdo assim que os dois realmente formassem um casal no desfecho da história – ainda mais com tantas mudanças na trama desde que ela começou. Afinal, Rock e Paz estão mais juntos do que nunca, o boxeador perdoou as acusações de roubo feitas pela boleira anteriormente, e tudo que os dois mais querem é que Josiane (Agatha Moreira) pague por tudo que já fez.

E para você? Esse novo romance faz sentido? Veja as principais reações do público nas redes sociais:

rock e maria da paz ficaria um lindo casal. acho que dava química #ADonaDoPedaço — Clara #maisfundaonao (@bravcla) August 31, 2019

Só eu que shippo Maria da paz e Rock? 😂 #ADonaDoPedaço — Sophia (@Sophia89348563) August 31, 2019

Acho q ainda tem tempo pra Rock e Maria da Paz em, Caio Castro e Juliana Paes exalam química #ADonadoPedaço — leandra ☀️ (@cgdaydreams) August 31, 2019

Será que eu tô louca em shipar a Maria da Paz e o Rock? KKKKKKKKKKKKK #ADonadoPedaco — rαiทнα ∂α мαℓ∂α∂є (@sarahfsaraujo) August 31, 2019

PQE EU TO SHIPPANDO ROCK E MARIA DA PAZ???? #ADonadoPedaco — namaria (@esalgocelestial) August 31, 2019

Se eu fosse a Maria da Paz esquecia o Amadeu e o Régis e ficava com o Rock 😍 ele é tão gentil #ADonaDoPedaço — Luzia Braga (@_luziabraga) August 30, 2019

Shippo tanto a maria da paz com o Rock que senhooooor #ADonadoPedaco pic.twitter.com/l5QBB1XADe — Mandz Oliver (@MandzOliver) August 30, 2019

Maria da Paz, Theo e Rock indo derrubar a Josiane #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/wpLcRjUNLx — Nilson (@Nilsoncake) August 31, 2019

Só eu quem shippo horrores o Rock e a Maria da Paz??? Socorrooo#ADonaDoPedaço pic.twitter.com/9bLpGaFsKG — Jhe 🌻 (@Jheniferbrands) August 30, 2019

Geeeeente acho que rolou um clima entre o Rock e a Maria da Paz hahaahahaha #ADonadoPedaco pic.twitter.com/ROcOrOrFK1 — aqui tudo se comenta! (@comentatudoTV) August 30, 2019

Por enquanto, só nos resta esperar pelos próximos capítulos!