A música tema da Clara, na novela das 21h, é um hino emocionante

Se você está acompanhando “O Outro Lado do Paraíso” provavelmente já ouviu trechos da música “Triste, Louca ou Má”, que é tema da personagem Clara (Bianca Bin). A canção é da banda Francisco, el Hombre com participação de Larissa Baq, Helena Maria, Salma Jô e Renata Éssis, e ela não poderia ser mais perfeita para dar o tom do drama que a personagem está vivendo.

Clara é vítima de um relacionamento abusivo e está muito perdida com tudo o que vem acontecendo em seu casamento. Ela foi estuprada pelo marido na noite de núpcias, já apanhou dele, precisa conviver com seu ciúme doentio e agora também está sofrendo um tipo de violência doméstica da qual quase não se fala: a violência patrominial. Por ser uma moça pobre que se casou com um cara rico, ela constantemente se culpa, dizendo que não está à altura dele.

Frente a esse enredo, a música caiu como uma luva. No refrão – que é a parte que toca na novela – a letra diz:

Que um homem não te define

Sua casa não te define

Sua carne não te define

Você é seu próprio lar

A título “Triste, Louca ou Má” é uma referência aos adjetivos recebidos por mulheres que confrontam essa noção de que o homem, a casa e a carne são as coisas que nos definem. A música emociona e fala sobre a trajetória dessa mulher, que têm a coragem de desatar nós.

Triste louca ou má

Será qualificada

Ela quem recusar

Seguir receita tal

E o clipe também é um hino! Gravado em plano sequência num casarão antigo, ele mostra mulheres dançando numa performance de arrepiar. Olha que coisa linda: