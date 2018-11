A música tema de ‘O Sétimo Guardião’ é tão misteriosa quanto a trama

A nova novela das 21h, “O Sétimo Guardião”, estreou na última segunda-feira (12) e a abertura é fantástica, assim como sua canção tema. “The Chain”, música da banda anglo-americana Fleetwood Mac, casa perfeitamente com o suspense do enredo ao trazer um lado bem misterioso em suas notas.

As aberturas de novelas são sempre icônicas e a escolha da música é essencial para o visual do folhetim. Em entrevista ao G1, o diretor de arte da trama, Alexandre Romano, contou que a trilha da abertura é um ganho enorme para a emoção do trabalho: “Ela traz não só um clima interessante e dinâmico para a abertura como a letra fala também de um mistério guardado por uma corrente que nunca é quebrada.”

And if you don’t love me now

You will never love me again

I can still hear you saying

You would never break the chain (Never break the chain)