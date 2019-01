A reencarnação de Danilo aparece em ‘Espelho da Vida’

Após meses e meses de ‘Espelho da Vida‘, finalmente vamos descobrir quem é a reencarnação atual de Danilo (Rafael Cardoso), o jovem pintor de quadros que encantou o coração de Julia Castelo (Vitória Strada) em 1930. Novidade: ele não estava no elenco da novela ainda.

Nos próximos capítulos da novela, vamos descobrir que Daniel é a vida atual do crush de Julia no passado. Ele vê em Lisboa os quadros pintados por Danilo e aquilo lhe trás uma sensação muito estranha, que logo leva para a sua terapeuta. Será que por algum motivo Daniel decidirá ir até Rosa Branca tentar descobrir mais sobre essa sensação?

Para saber isso, só conferindo nosso resumo de ‘Espelho da Vida’:

Segunda-feira, 14 de janeiro – Cris mente para Alain

Alain (João Vicente de Castro) não acredita na informação da morte da Guardiã da casa. Isabel (Alinne Moraes) briga com sua filha por ela ter pego a caixinha de música. Cris (Vitória Strada) identifica o objeto na casa de Margot (Irene Ravache) como sendo o presentinho que Gustavo Bruno mandou para Julia Castelo. Cris mente dizendo que quer se internar numa casa de repouso. Priscila (Clara Galinari) se aproxima de Alain, surpreendendo a todo mundo.

Terça-feira, 15 de janeiro – Gustavo ameaça Danilo

Cris tem discussão séria com Alain e termina o noivado. Como esperado, Alain fica furioso e desconta a raiva nos outros, se irritando com Isabel. As definições de homem lixo foram atualizadas, com certeza.

Cris decide voltar ao passado e avisa que abandonou de vez o filme. Enquanto isso, Alain pede para o pessoal adiar as cenas com Cris. A atriz volta ao passado e procura por Danilo.

Gustavo se oferece a ajudar a garota a descobrir a relação de Danilo e Maristela. Logo depois, Gustavo reúne uns capangas e ameaça Danilo.

Quarta-feira, 16 de janeiro – Danilo vai embora de Rosa Branca

Danilo é ameaçado e exigem que ele vá embora de Rosa Branca. De longe, Gustavo continua seu plano para afastar Danilo de Julia Castelo, bem vilãozão mesmo.

Alain procura por Cris no presente. Gustavo Bruno explica para Julia que Danilo foi embora de Rosa Branca. Logo depois, Hildegard explica para a jovem que Eugênio (Felipe Camargo) é capaz de muitas coisas. Cris dá de cara com Maristela.

Quinta-feira, 17 de janeiro – Daniel aparece

Cris descobre qual é o segredo de Maristela. Gustavo sai subornando pessoas para ajudarem no seu plano de afastar Julia de Danilo. Ana (Júlia Lemmertz) procura por Cris desesperadamente. Julia conversa com Dora a respeito de sua visita a Maristela. Hildegard coloca Gustavo Bruno contra a parede. Enquanto isso, no presente, o jovem Daniel vê o quadro de Julia numa exposição de arte em Lisboa.

Sexta-feira, 18 de janeiro – Daniel fica tocado por quadros

Daniel fica intrigado com o quadro feito por Danilo, sua vida passada. A Guardiã do casarão permite que Edméia (Patrycia Travassos) entre no quarto de Julia, e ela descobre que o espelho é o portal entre as dimensões.

Américo também procura por Cris na cidade. Em Portugal, Daniel vai a uma consulta.

Sábado, 19 de janeiro – Julia aceita noivado com Gustavo

Alain decide investigar o caso da guardião para ter certeza se ela está morta mesmo. Daniel conta na terapia que aquele quadro pintado por Danilo é o mesmo que o amedronta em sonhos

No passado, Dora descobre o paredeiro de Danilo. Gustavo leva Julia até o hospital, mas Danilo não está mais lá. Alain escolhe Mariane (Kéfera) como a protagonista de seu filme. Julia conversa com seu pai e aceita se noivar com Gustavo Bruno. Por quê, amiga? POR QUÊ???