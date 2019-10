Acaba o noivado de Paloma e Ramon em ‘Bom Sucesso’

Lembra do casal perfeitinho de ‘Bom Sucesso‘ formado por Paloma (Grazi Massafera) e Ramon (David Junior)? Então, ele não existe mais! Nos próximos capítulos da novela das sete veremos o fim do relacionamento entre os dois, algo que abre as portas para Marcos (Romulo Estrela).

O motivo que levará ao final do noivado dos dois é o trabalho de Paloma com Alberto (Antonio Fagundes). Após ser chamada novamente para trabalhar com o velho, toda a família de Paloma decidirá opinar de que se trata de uma péssima ideia. Mas Paloma ignorará seus familiares e aceitará o emprego. Essa será a gota d’água, pois Ramon se sentirá desrespeitado.

E isso lá é motivo para acabar noivado? E o que Marcos fará? Saiba tudo no resumão de ‘Bom Sucesso’.

Segunda-feira, 14 de outubro – Paloma volta para a casa de Alberto

Surpreendendo a todos, Nana (Fabíula Nascimento) promete que vai tentar trazer Paloma de volta. Gisele (Sheron Menezzes) tenta se livrar de Diogo (Armando Babaioff) bem na hora que ela está com Yuri (Marcelo Mello Jr). Silvana (Ingrid Guimarães) confessa seu receio de nunca mais enxergar. Paloma decide ir até a casa de Alberto. Yuri desiste de Gisele ao saber que ela tem um amante. Marcos fica mal com a chance de perder seu pai. Alberto se emociona todo ao acordar e ver Paloma ao seu lado.

Terça-feira, 15 de outubro – Paloma recebe uma nova proposta de emprego

Emocionado, Alberto diz que Paloma lhe trouxe a alegria de volta. Marcos agradece Paloma por voltar, e Nana lhe oferece o emprego de volta.

Mario (Lúcio Mauro Filho) explica a Silvana que há chances dela voltar a enxergar. William (Diego Montez) sugere que Gisele fique com Yuri. Antes de aceitar trabalhar novamente na mansão, Paloma pede a opinião de sua família.

Quarta-feira, 16 de outubro – Ramon é contrariado por Paloma

Ramon rejeita a ideia de Paloma trabalhar na mansão, a mesma opinião de Alice (Bruna Inocencio) e Gabriela (Giovanna Coimbra). Gisele e Yuri se beijam. Ramon consegue o apoio da NBA para o time de Bonsucesso e vibra com a notícia. Alice conta a Ramon que Paloma aceitou trabalhar na mansão e todo o ânimo da cena anterior desaparece.

Alberto afirma a Paloma que lhe ajudará a realizar seus sonhos. Após ser contrariado, Ramon termina seu noivado com Paloma.

Quinta-feira, 17 de outubro – Nana está grávida

Paloma tenta conversar calmamente com Ramon, e logo depois comunicam à família a separação. Francisca (Gabriela Moreyra) se oferece a ajudar Ramon no projeto da NBA. Nana faz exame de gravidez e o resultado dá positivo, porém ela não faz ideia de quem é o pai da criança. Paloma encontra o exame e pergunta sobre a gravidez para Nana.

Sexta-feira, 18 de outubro – Diogo tenta envenenar Alberto

Nana pede para Paloma guardar segredo sobre o caso. Diogo tem a ideia de envenenar Alberto, e o plano parece vilanesco demais até para Gisele. Paloma pede para Ramon voltar para casa. Diogo coloca o veneninho na frente de onde Alberto costuma sentar.

Sofia senta no lugar de Alberto e Gisele se apavora com a ideia da menina tomar o veneno. Antes de todo mundo tomar chá, Paloma sugere que brinquem de “escravos de jó”, e que todo mundo troque de xícara. Diogo não sabe mais qual xícara contém o veneno, até que Alberto chama todo mundo para tomar chá.

Sábado, 19 de outubro – Diogo descobre a gravidez

Diego finge um mal-estar para não deixar ninguém tomar o chá. Paloma não conta para Marcos sobre o fim do noivado com Ramon. Ramon confessas a Francisca que ainda é apaixonado por Paloma. Diogo flagra Gisele com Yuri. Diogo é avisado que Nana está grávida. A personagem de Silvana morre na novela, e a atriz fica abalada. Diogo banca o fofoqueiro conta a todo mundo que Nana está grávida.

