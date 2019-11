Agno se une a Josiane para derrubar Fabiana em ‘A Dona do Pedaço’

Agno (Malvino Salvador) ficou bonzinho em ‘A Dona do Pedaço‘, curado pelo poder do amor de Leandro (Guilherme Leicam). Porém, nada impede que ele se una à maior vilã da trama, Josiane (Agatha Moreira), com o objetivo de derrubar sua maior nêmesis: a ex-freira Fabiana (Nathalia Dill).

Agno procurará Josiane na prisão pois estará interessado em uma aliança contra Fabiana. Espumando de vingança, a ex-digital influencer e atual presidiária contará que tem um trunfo fora do cárcere, Wiliam (Bruno Gissoni). Agno vai atrás do especialista em tecnologia e mexerá seus pauzinhos para que ele comece a trabalhar na Bolos da Pais, tudo para prejudicar Fabiana por dentro.

Mas não é só isso que vai acontecer nessa reta final de ‘A Dona do Pedaço’, confira nosso resumão para não ficar de fora das novidades.

Segunda-feira, 4 de novembro – Maria da Paz desmaia ao saber da prisão da filha

Josiane é presa por Camilo (Lee Taylor) e Yohana (Monique Alfradique), e William foge. Amadeu (Marcos Palmeira) sugere que Abdias (Felipe Titto) busque um tratamento para o problema de alcoolismo que surgiu nos últimos capítulos. Yohana se declara para Téo (Rainer Cadete). Josiane confirma seus crimes para seu advogado, que no caso é seu pai mesmo. Rock (Caio Castro) procura Maria da Paz (Juliana Paes) para conversar sobre Josiane, e a boleira desmaia.

Terça-feira, 5 de novembro – Agno se une a Josiane

Maria da Paz é levada ao hospital. Antero (Ary Fontoura) consegue libertar Régis (Reynaldo Gianecchini). As provas contra Josiane vazam para a impressa através de Camilo. Otávio (José de Abreu) cria mais um plano de fuga para Vivi (Paolla Oliveira) e Chiclete (Sergio Guizé). Agno pergunta a Téo sobre a tal foto de Josiane, e o empresário se une à presidiária para acabar com Fabiana.

Quarta-feira, 6 de novembro – Matilde tem memórias do passado

Josiane explica para Agno como encontrar William. Matilde (Laura Cardoso) confunde Maria da Paz com sua filha. Téo e Yohana se beijam, livrando o fotógrafo de vez de um relacionamento bem abusivo com a digital influencer Josiane.

Amadeu luta para diminuir a pena de Josiane. Márcio (Anderson di Rizzi) pede para Kim (Monica Iozzi) não se casar com Paixão (Duda Nagle). Régis vai ao cassino pagar a dívida. Agno ameaça Fabiana.

Quinta-feira, 7 de novembro – Josiane mente em depoimento oficial

Maria da Paz visita Josiane na cadeia e a influencer pede para a mãe mentir no julgamento. Evelina (Nívea Maria) promete ajudar a neta. Após ser salva de um pedófilo, Cássia (Mel Maia) pede desculpas a Leandro. Beatriz (Natália do Vale) se divorcia do marido (de novo).

Fabiana é chantageada pela dona Céu. William confessa a Agno que seu nome verdadeiro é Bernardo. Durante o depoimento oficial, Josiane se declara inocente.

Sexta-feira, 8 de novembro – Agno infiltra Bernardo na Bolos da Paz

Amadeu desiste do caso de Josiane e pensa “ela que lute”. Agno explica seu plano para Bernardo. Zé Hélio (Bruno Bevan) comunica seu casamento com Beatriz, já Abel (Pedro Carvalho) pede Britney (Glamour Garcia) em casamento. Zé Hélio é contratado por Agno e deixa Fabiana furiosa. Bernardo é contratado por Fabiana, sem saber que ele é um agente infiltrado de Agno.

Josiane combina com seu novo advogado um plano para fugir da condenação.

Sábado, 9 de novembro – Começa o julgamento de Josiane

O advogado explica que Josiane pode ser inocentada. Bernardo começa a trabalhar na fábrica de Fabiana. O advogado procura Fabiana e Régis. Vivi tem medo de ser sequestrada por Camilo. Eusébio (Marco Nanini) é chamado para depor como testemunha de acusação. Bernardo fuça no computador de Fabiana. Começa o julgamento de Josiane. FINALMENTE!

