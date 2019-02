Água mágica cura Eurico de impotência em ‘O Sétimo Guardião’

Tem remédio milagroso para maldição controversa em ‘O Sétimo Guardião‘? Tem sim, aos montes! Após ser sentenciado pelo autor da novela a sentir apenas atração por homens (e isso ser chamado de “maldição”), Eurico (Dan Stulbach) passou por um banho de água mágica com o intuito de ser curado. Quem providenciou o ritual foi Marilda (Letícia Spiller), a principal prejudicada na falta de ereção do marido.

E não é que deu certo? A água que a primeira-dama roubou auxilia Eurico a resgatar seu vigor e os dois vão comemorar causando um pequeno terremoto sexual na cidade de Serro Azul. Será que isso vai ser o bastante para Marilda abandonar Fabim (Marcello Melo Jr), seu amante? Confira isso no resumão de ‘O Sétimo Guardião’.

Segunda-feira, 18 de fevereiro – Valentina escapa da ameaça de prisão

Usando suas habilidades de vilã de novela, Valentina (Lília Cabral) consegue fugir da ameaça de prisão, e ainda tenta convencer o rapaz Feijão (Cauê Campos) a sair de sua casa.

Neide (Viviane Araújo) tenta descobrir sobre o novo hóspede da pousada. Luz (Marina Ruy Barbosa) encontra um colar da Irmandade e fica fascinada com o adereço. Mirtes (Elizabeth Savalla) desmaia após ver uma foto no jornal de Greenville.

Terça-feira, 19 de fevereiro – Valentina encontra outro acesso para a fonte

Judith (Isabela Garcia) cogita a hipótese de adotar Feijão. Robério (Heitor Martinez) tem até um pezinho atrás com o preconceito que sente por Marcos Paulo (Nany People), mas começa a ficar fascinado com a inteligência da trans. Ninguém entende o que o autor quer fazer com esses personagens, mas vamos em frente, não é mesmo?

Mirtes compra várias caixas de laxante para aprontar uma. Júnior (José Loreto) beija Luz pela primeira vez. Valentina cai no buraco que levou Feijão até a fonte mágica.

Quarta-feira, 20 de fevereiro – Eurico flagra esposa com outro

Murilo observa a descoberta de Valentina. Júnior pede desculpas por ter beijado Luz. Sampaio (Marcello Novaes) flagra o ex-gato com Valentina. Eurico flagra Fabim com sua esposa. Situação digna do programa da Cristina Rocha, não acha?

Sóstenes (Marcos Caruso) e Luz veem Gabriel (Bruno Gagliasso) aparecer com Murilo (Eduardo Moscovis) no restaurante.

Quinta-feira, 21 de fevereiro – Acabou a maldição de Eurico

Gabriel fica meio chateado ao ver que Luz está com Júnior, mas também não pode falar que é o guardião e isso o impede de ter um relacionamento. É o famosos “não c*ga, mas também não sai da moita”.

Neide desmaia após ver o ex no restaurante. Eurico percebe que se livrou da ~maldição~ que o fazia se excitar apenas por homens. Murilo procura Sóstenes para conversarem.

Sexta-feira, 22 de fevereiro – Marilda aproveita retorno do marido

Sóstenes não aceita falar com Murilo. Animada com o retorno da “potência” de Eurico, Marilda toma uma decisão importante: será o dia de esquecer todas as obrigações para ficar só no edredom!

Mirtes toma suco oferecido por Stella (Vanessa Giácomo) e descobre que foi sabotada pelos laxantes. Murilo começa a pensar em Neide enquanto Neide começa a pensar em Murilo.

Sábado, 23 de fevereiro – Sóstenes procura por Murilo

Mirtes descobre que Mattoso (Tuca Andrada), seu ex, está hospedado na pousada. Gabriel pede para Murilo confiar em Luz. Após rejeitar o papo, Sóstenes procura Murilo para uma conversa (e não percebe que Luz vai atrás para averiguar). Eurico e Marilda procuram por Valentina para resolver algumas pequenas tretas.