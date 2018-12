Agustina imita a grávida de Taubaté em ‘O Tempo Não Para’

A estratégia da gravidez falsa é um recurso usado à exaustão pelas novelas, mas acho que poucas vezes vimos algo como o que vai rolar em ‘O Tempo Não Para‘. Afinal, não é todo dia que vemos uma mulher de idade mais avançada como Agustina (Rosi Campos) mentindo descaradamente uma gravidez. Pior: tem quem acredite!

Dom Sabino (Edson Celulari) vai acreditar que sua ex está grávida e cogitará até voltar a viver com ela por causa do futuro bebê que não existe. Carmen (Christiane Torloni), que não nasceu ontem, vai perceber a mutreta e irá atrás do cúmplice de Agustina: nada menos que o padre da paróquia.

Muita confusão está chegando em ‘O Tempo Não Para’, se quiser ficar por dentro de tudo é só ver nosso resumão semanal.

Segunda-feira, 17 de dezembro – Agustina faz revelação a Dom Sabino

Mariacarla (Regiane Alves) conta a Lúcio (João Baldasserini) que está tudo pronto para entrar com o processo contra Samuca (Nicolas Prattes). O rapaz finalmente se casa com Marocas (Juliana Paiva). Carmen tenta uma trégua com Agustina, que está cada dia mais louca atrás de Dom Sabino. Falando em loucura, Betina (Cleo) tem um surto ao saber do casamento. Agustina conta a Dom Sabino que está grávid… pera… oi???

Terça-feira, 18 de dezembro – Betina quer acabar com Marocas (novidade…)

Barão (Rui Ricardo Diaz) promete que vai mudar de vida. Betina exige que Lúcio extermine Marocas. Agustina acredita cegamente que Dom Sabino vai voltar após saber dessa gravidez. Dom Sabino ouve um conselho de que precisa contar sobre a gravidez para Carmen. Samuca e Marocas, que mal apareceram no capítulo, curtem merecidas férias.

Quarta-feira, 19 de dezembro – Mariacarla descobre segredo da SamVita

Para convencer o aliado de uma forma mais forte, Betina seduz Lúcio. Dom Sabino conta a Carmen sobre a gravidez de Agustina. Lalá (Micael Borges) é preso após chantagear Lúcio e Betina. Livaldo (Nelson Freitas) tenta comprar as ações da SamVita de Eliseu (Milton Gonçalves). Mariacarla revela o grande plano de Lúcio: a empresa vai afundar quando todo mundo saber que a SamVita foi fundada a partir de uma patente ilegal.

Quinta-feira, 20 de dezembro – Carmen dá ultimato

Lúcio, todo vilão, promete a Betina que vai acabar com a família Sabino Machado como vingança por eles terem matado Emílio. Sim, ele não sabe ainda que a culpa da cobra foi da própria Betina.

Samuca aceita morar na pensão por um tempo. Mariacarla pede para Lalá roubar as joias de Cesária (Olívia Araújo). Agustina se nega a ser examinada por Helen (Rafaela Mandelli), talvez porque… ela não está grávida! Incomodada com a situação, Carmen coloca Dom Sabino contra a parede.

Sexta-feira, 21 de dezembro – A empresa está em apuros

Carmen aceita a ida de Dom Sabino até a mansão, desde que ela vá junto. Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) aceita se casar com Elmo (Felipe Simas).

Carmen é avisada sobre o congelamento das ações da SamVita por causa do suposto roubo da fórmula do adubo. Samuca vai atrás do pai.

Sábado, 22 de dezembro – Carmen vai ter uma palavrinha com o padre

Livaldo confirma para Samuca que é o dono da patente do adubo. Lúcio dá uma de joão-sem-braço para Cesária, finge não ter nada a ver com o roubo das joias e diz que vai ajudá-la. Dom Sabino decide morar com Agustina, e Carmen fica mais ou menos assim:

Carmen confessa ao padre que sabe que ele está mentindo a respeito dessa gravidez. Após o encontro com o padre, Carmen diz ao filho que Livaldo quer acabar com sua família.