Alain compra joia de sua vida passada em ‘Espelho da Vida’

O passado e o presente continuam a se conectar em ‘Espelho da Vida‘, e inclusive os personagens não relacionados às viagens no tempo de Cris (Vitória Strada) vão se envolver com suas vidas passadas de uma forma não direta. Sim, até o incrédulo diretor Alain Dutra (João Vicente de Castro) terá uma pequena experiência.

Nos capítulos previstos para a próxima semana da novela, Alain verá uma joia num antiquário e pensará “por que não comprá-la?”. Ao notar que o namorado está com a joia, Cris percebe na hora: aquele anel era de Gustavo Bruno, a vida passada de Alain. Será que estamos mais perto de descobrir quem foi o verdadeiro assassino de Júlia Castelo no passado? Ainda é cedo pra falar, mas podemos acompanhar o resumo de ‘Espelho da Vida’, que está bem legal!

Segunda-feira, 12 de novembro – Alain compra joia de Gustavo Bruno

Josi (Thati Lopes) e Mariane (Kéfera) continuam na missão de fazer uma amizade verdadeira com Isabel (Alinne Moraes), tanto que até sugerem que a vilã mostre para Cris suas fotos com Alain. Só pra jogar aquela bomba na relação do casal principal.

–

O diretor compra um anel antigo, e Cris percebe que aquela joia era de Gustavo Bruno. Margot (Irene Ravache) revela a Edméia (Patrycia Travassos) que tem um filho desaparecido.

Terça-feira, 13 de novembro – Cris conhece outra atriz

Américo (Felipe Camargo) todo stalker começa a seguir Cris. A mocinha do filme descobre quem será a atriz responsável por dar vida à Benedita no filme sobre Júlia Castelo. Usando suas técnicas ninja, Américo pega o dinheiro usado para pagar Gentil.

–

A filha de Isabel conta para Edméia sobre a foto com Felipe (Patrick Sampaio).

Quarta-feira, 14 de novembro – Cris tem visões

Revoltada, Isabel tenta expulsar a mãe de casa. A equipe do filme assiste a um teste. Do nada, Cris tem uma visão com Danilo (Rafael Cardoso) e reage de forma estranha quando o pessoal do filme sugere mudar a penteadeira de Júlia de lugar. A mocinha volta a ter uma visão enquanto dança com Alain na casa de Júlia. Se rolar mais uma visão, já podemos chamar Tadeu Schmidt.

–

Quinta-feira, 15 de novembro – Isabel faz maldades

Josi e Mariane pensam em formas de pegar os vídeos de Isabel e Alain do computador da vilã. Enquanto isso, a megera já pensa numa maneira de passar a casa de sua mãe para seu nome. Super gente boa mesmo, só que não.

–

Pat (Debora Ozório) consegue realizar o sonho de sua vida: descobre o número do quarto de Mauro César (Rômulo Arantes Neto).

Sexta-feira, 16 de novembro – Chega o resultado do DNA

Pat invade o quarto de seu ídolo. Alain pensa em seu falecido avô. Após alguns dias de espera, Isabel recebe o exame de DNA que ela fez de sua filha usando a escova de Alain. 100% psicopata stalker, Pat tira fotos de Mauro enquanto ele dorme.

–

Sábado, 17 de novembro – Danilo leva Julia para conhecer sua mãe

Pat é flagrada e a segurança é acionada. Isabel (que não nasceu ontem) percebe que Josi e Marianne querem invadir seu computador, mas ela finge não saber de nada.

–

Américo conta para Margot sobre o roubo de Gentil. No passado, Danilo leva Júlia Castelo para conhecer sua mãe.