Alain de ‘Espelho da Vida’ terminará novela sem Cris e Isabel

Quando ‘Espelho da Vida‘ começou, ficamos meio incomodados com a relação abusiva de Alain (João Vicente de Castro) com sua namorada Cris Valência (Vitória Strada). Embora eles fossem apaixonados, Alain a tratava muito mal, sempre brigando com ela e ignorando seus sentimentos. Enquanto a atriz descobriu que podia viajar no tempo para revisitar sua vida passada como Julia Castelo, Alain ficou na dele continuando como um babacão. Mesmo com esse começo pouco promissor, o futuro do personagem no final da novela promete ser bem feliz.

Para começar, Alain deixou de ser aquele boy lixo. O diretor passou por uma transformação graças ao amor da filha Priscila (Clara Galinari), e se tornou uma pessoa melhor. Ficou com uma mente tão aberta que passou a aceitar até mesmo a ideia de que sua ex atravessa um espelho para chegar no passado.

Mas isso não quer dizer que Alain terminará a novela com Cris, afinal a atriz encontrará o amor verdadeiro na companhia de Daniel (Rafael Cardoso), que é a reencarnação de Danilo. Tampouco ele ficará com Isabel (Alinne Moraes), sua ex-namorada e mãe de sua filha.

Elizabeth Jhin, a autora da novela, colocará Alain formando um casal com Letícia (Letícia Persiles), a psicóloga especializada em regressão. A relação do casal já vem de eras passadas: Gustavo Bruno, a vida anterior de Alain, era platonicamente apaixonado por Maristela, a contraparte de Letícia no passado, e o amor será concretizado no presente.

Que belo caso de redenção, heim? Falta só descobrirmos quem matou Julia Castelo no passado, mas essa revelação só será divulgada quando passar o último capítulo. Afinal, a autora prometeu escrever três desfechos diferentes para esse mistério de ‘Espelho da Vida’.