Alain sugere que Cris procure um psiquiatra em ‘Espelho da Vida’

Todo mundo fala que precisamos cuidar de nossa saúde física, mas muitos se esquecem como a saúde mental é igualmente importante. Preocupado com sua amada Cris (Vitória Strada) em ‘Espelho da Vida‘, Alain (João Vicente de Castro) pede para que ela vá se tratar para resolver suas confusões mentais.

Em qualquer situação normal isso seria até aceitável, porém nós sabemos que Cris está longe de ter algum desvio na percepção de realidade. Alain faz isso pois não acredita totalmente que Cris é capaz de viajar no tempo e encarnar no corpo de Julia Castelo, sua vida anterior, além de notar que a atriz está um pouco confusa, misturando o papel com sua vida pessoal.

Como será que Cris se esquivará desse pedido de um tratamento? Aí só vamos saber acompanhando o resumão de ‘Espelho da Vida’

Segunda-feira, 7 de janeiro – Danilo impede que Cris viaje no tempo

Gustavo Bruno (João Vicente de Castro) explica para Julia (Vitória Strada) sua suspeita de que Henrique é filho de Danilo (Rafael Cardoso) com Maristela. No presente, Alain encontra o brinco de Cris no quarto de Julia, e aproveita para ler a carta que encontrou lá. Já até imaginamos o que está escrito no papel…

Isabel (Alinne Moraes) dá dinheiro à sua colega e propõe que as duas queimem as provas incriminando elas. Cris tenta voltar ao presente, mas dá de cara com Danilo no quarto de Júlia.

Terça-feira, 8 de janeiro – Eugênio procura por Maristela

Danilo pede para Julia acreditar nele. Edméia (Patricya Travassos) vê uma sombra misteriosa numa foto ao lado da neta. Cris promete a Eugênio (Felipe Camargo) que não verá nunca mais Danilo, e conta a respeito do filho do rapaz com Maristela. Inquieto com a informação, Eugênio vai até a casa de Maristela. Respira fundo que a coisa vai ficar tensa!

Quarta-feira, 9 de janeiro – Cris é confundida com Julia

Eugênio ordena que Maristela não pode mais ver Danilo, e o rapaz exige que a verdade seja dita para Julia. De volta ao presente, Cris dá de cara com Isabel e sua filha, e é chamada de Julia Castelo pela menina.

Dalton (Marcello Escorel) sugere que Cris não leia o diário de Julia pois isso pode afetá-la.

Quinta-feira, 10 de janeiro – Tem declaração amorosa inesperada

Américo (Felipe Camargo) fica bêbado e afirma que o casarão de Julia é dele. Alain e Cris discutem após Isabel contar que encontrou a atriz na casa da falecida. Gentil (Ana Lúcia Torre) confessa a Américo seu amor… enquanto ele “dormia”.

Sexta-feira, 11 de janeiro – Cris encontra página de diário

Uma cópia de uma folha do diário é colocada nas coisas de Cris. Alain tem novas descobertas a respeito de Gustavo Bruno. Cris não está muito disposta na gravação mais recente.

Alain pede para ela se concentrar, avisa que ela está se confundindo com a própria personagem e sugere (numa boa) uma visita a um psiquiatra. Cris encontra a página escondida.

Sábado, 12 de janeiro – Alain descobre algo sobre a guardiã

Alain ameaça separar Isabel de sua filha. A Guardiã misteriosa conta a Cris que sua alma gêmea é Danilo, e que ele pode ter reencarnado. Alain faz uma investigação e descobre que a senhora misteriosa que cuidava da casa de Julia morreu há uns 20 anos.