Alberto e Paloma enfrentam bandidos durante invasão em ‘Bom Sucesso’

A proximidade de Waguinho (Lucas Leto) com o crime organizado de ‘Bom Sucesso‘ renderá cenas tensas na próxima semana da novela das sete. Sinistro (Marcos Junqueira) vai preparar uma invasão na casa de Alberto (Antonio Fagundes) para roubar o cofre do milionário!

Para conseguir invadir a mansão, Sinistro manterá a família de Paloma (Grazi Massafera) como refém e obrigará a costureira e levar todo mundo para a mansão. Sem qualquer condições, Alberto terá a chance de lutar contra os bandidos e proteger seu patrimônio e sua amiga… claro que isso não vai prestar.

Quer saber o que mais vai acontecer em ‘Bom Sucesso’? Confira nosso resumão!

Segunda-feira, 9 de setembro – Bandidos planejam roubar Alberto

Luan (Igor Fernandez) defende Alice (Bruna Inocencio) das acusações de Waguinho. Waguinho conversa com os bandidos e dá a ideia de roubarem o dinheiro do Alberto usando Paloma como ponte. Sempre sobra pro funcionário, não é mesmo?

Mario (Lúcio Mauro Filho) e William (Diego Montez) conversam sobre como foram ameaçados por Diego (Armando Babaioff). Paloma e Alberto saem pra jantar e encontram Diogo e Eric (Jonas Bloch) no restaurante. Waguinho é informado sobre o roubo de Alberto.

Terça-feira, 10 de setembro – Sinistro planeja sequestro de família de Paloma

Sinistro pede para descobrirem o local de trabalho de Paloma para ajudar no roubo. Para entrar na mansão, Sinistro tem a ideia de sequestrar a família de Paloma, e obriga Waguinho a participar do plano. Alberto confessa a Paloma que tem vergonha da forma como tratou Eric no passado. Mario e Nana (Fabíula Nascimento) têm um passeio incrível e se beijam.

Quarta-feira, 11 de setembro – Paloma é rendida por Sinistro

Decepcionado a galera que shippa os dois, Nana explica que o beijo não vai mudar nada a relação entre eles.

Nana confessa a Gisele (Sheron Menezzes) que ficou com Mario. Diogo mostra para Eric o vídeo feito para prejudicar a venda do vídeo do novo influenciador digital. Silvana (Ingrid Guimarães) ajuda Mario a conquistar Nana. Waguinho pede para não participar do sequestro, sem sucesso. Sinistro consegue render Paloma.

Quinta-feira, 12 de setembro – Sinistro invade a mansão de Alberto

Paloma e Alice se assustam ao perceber que um dos assaltantes é Waguinho. Lulu (Carla Cristina Cardoso) e Antônio (Anderson Muller) vão à casa de Paloma e também são rendidos pelos bandidos. Sinistro avisa que Paloma deverá colocar os bandidos dentro da mansão, ou sofrerá consequências.

Paloma obedece, o grupo invade a mansão e Alberto é trancado na biblioteca. Paloma é ameaçada caso não mostre o cofre. Alberto finge que não consegue abrir o cofre, mas aproveita o descuido do bandido para atacá-lo.

Sexta-feira, 13 de setembro – Waguinho ajuda Alice

Paloma protege Alberto de Sinistro, mas ele acaba batendo a cabeça e ficando desacordado. Enquanto Alice é feita de refém, Waguinho ajuda Lulu e Peter (João Bravo) a fugirem para chamar a polícia. Antes de ser preso, Waguinho pede desculpas a Alice.

Jesse Júnior (Victor Lamoglia) afirma que o vídeo lhe atacando é fake. A polícia chega até a mansão. Diogo acusa Paloma e Antônio de serem cúmplices de Sinistro.

Sábado, 14 de setembro – Diogo quer a prisão de Paloma

Paloma e Antônio precisam depor na delegacia. Marcos (Rômulo Estrela) e Ramon (David Junior) conversam sobre a inocência de Paloma, e Ramon percebe que Diogo quer puxar o tapete da noiva. O médico avisa que Alberto vai se recuperar. Diogo tenta fazer com que Paloma e Antônio sejam presos, e Marcos decide conversar com Paloma. O que será que sai disso aí?

