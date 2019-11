Alfredo se relaciona com a amante do pai em ‘Éramos Seis’

Esqueçam as crianças de ‘Éramos Seis‘! A novela de Ângela Chaves terá um salto no tempo a partir do capítulo de segunda-feira (4) e agora Lola (Gloria Pires) será mãe de quatro adolescentes. Com a mudança, novos conflitos surgirão.

Um dos mais polêmicos envolverá Alfredo (Nicolas Prattes) e seu pai Júlio (Antonio Calloni). O mais rebelde dos filhos de Lola começará a frequentar o cabaré, e lá conhecerá Marion (Ellen Rocche). Até aí tudo bem, tirando o fato de que Marion era a amante de seu pai na primeira temporada da novela!

Ainda nesta semana, Alfredo verá seu pai dançando com Marion e os dois discutirão feio. O que será que vai dar essa confusão? Aí só vendo o resumão de ‘Éramos Seis’.

Segunda-feira, 4 de novembro – Muito tempo se passa

Finalmente acontece o casamento de Olga (Maria Eduarda de Carvalho) e Zeca (Eduardo Sterblitch). Após a cerimônia, Almeida (Ricardo Pereira) beija Clotilde (Simone Spoladore). Shirley (Bárbara Reis) e Inês (Gabriella Saraivah) viajam para a Europa com o João (Caco Ciocler), e só voltarão muuuito tempo depois. A novela então dá um salto no tempo e agora todos os atores mirins foram trocados por adultos. Já quem morreu, continua morto.

Lola estranha que o dinheiro da prestação sumiu, sem saber que Alfredo apostou tudo no bilhar. Julinho (André Luiz Frambach) se beija com Lili (Triz Pariz). Karine (Mayana Neiva) quer um anel de noivado caríssimo, para o desespero de Assad (Werner Schünemann). Carlos (Danilo Mesquita) explica a Júlio como ganhou dinheiro.

Terça-feira, 5 de novembro – Alfredo conhece a amante do pai

Júlio briga com Alfredo, e Lola reclama por Carlos ter caguetado o irmão. Alfredo conta a Isabel (Giullia Buscacio) que não tem planos de se casar. Tia Candoca (Camila Amado) se muda para a casa de Olga. Afonso (Cássio Gabus Mendes) reclama que não tem notícias de Inês (Carol Macedo) há muito tempo. Alfredo conhece Marion e volta para casa bêbado.

Quarta-feira, 6 de novembro – Júlio pensa em Marion

Lola briga com Carlos por ter reclamado de Júlio. Almeida fica mal por ter se afastado de Clotilde nesse salto temporal da novela. Carlos tenta escrever uma cartinha para Inês. Lúcio (Jhona Burjack) chama Alfredo para entrar no grupo político. Júlio reclama da esposa no trabalho. Alfredo dança com Marion enquanto seu pai pensa em encontrar a dançarina.

Quinta-feira, 7 de novembro – Júlio volta para casa bêbado

Alfredo e Marion têm uma conversa. Júlio manda um recado através de Afonso avisando que não irá para casa. Lola tem uma saída com Isabel. Uma cigana lê a mão de Lola e faz revelações sobre seu marido. Olha aí a visão do futuro.

Enquanto isso, Júlio procura por Marion no cabaré. Olga sente uma dor muito forte na barriga, e pede para chamar a parteira. Júlio volta para casa bêbado.

Sexta-feira, 8 de novembro – Alfredo flagra Júlio com Marion

Lola cuida da embriaguez de Júlio. Justina (Julia Stockler) vai para a casa de Zeca, e Olga se irrita com a visita. Júlio e Alfredo discutem. Julinho vai com Lili ao clube. Lola vai até a loja de tecidos, para a surpresa de Almeida. Alfredo vê seu pai dançando com Marion.

Sábado, 9 de novembro – Júlio toma muitos remédios

Marion fica surpresa ao saber que Júlio é o pai de Alfredo. Imagine uma cara meio assim:

Almeida inventa uma mentira para explicar a ausência de Júlio. Alfredo e Júlio discutem feio. Júlio sente medo de voltar para casa, principalmente porque Lola vai perguntar por que pai e filho brigaram. Júlio chama Alfredo para conversar e toma muitos remédios, e Lola se desespera com a quantidade.