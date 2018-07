Amália e Catarina podem ser irmãs em reviravolta de “Deus Salve O Rei”

Amália (Marina Ruy Barbosa) e Catarina (Bruna Marquezine) podem acabar descobrindo que não é só a trama de dois reinos que as unem, mas também laços sanguíneos. As duas inimigas de “Deus Salve O Rei” na verdade podem ser irmãs e ninguém realmente sabia disso.

A cena que irá ao ar nesta quarta-feira (11) será entre Augusto (Marco Nanini) e Amália. Ele irá contar para a mocinha que Catarina foi adotada. Ele conta que sua filha legítima na verdade morreu no parto, e para evitar a tristeza da esposa, o rei decidiu encontrar uma princesa substituta.

No mesmo momento Brice (Bia Arantes) irá visitar o casal que levou sua filha ao convento e descobrirá que ela foi adotada por Augusto, e assim a bruxa feliz irá atrás de sua filha perdida.

A rainha Catarina não acreditará na bruxa até que Augusto conta a história a ela. E para melhorar, a rainha ainda descobre quem é o pai dela. Depois de várias idas ao castelo, Brice tentando se reaproximar da rainha má decide revelar tudo sobre o seu pai. “Ele era um homem bom, que me libertou da perseguição do inquisidor, dom Bartolomeu (Stênio Garcia). Ele trabalhava como artesão, e nós tivemos uma grande paixão. Breve, mas intensa”, lembrará a bruxa.

“Então, eu sou filha de uma bruxa com um artesão… Que castigo!”, concluirá Catarina agoniada.

E do outro lado da trama a situação não melhora, porque Constância (Débora Oliveri) contará para filha que o casamento entre os pais já foi abalado, quando o pai dela acabou tendo um caso com outra mulher, fazendo com que os dois tenham se separado por um tempo.

“Eu e o seu pai quase nos separamos uma vez. Há muitos anos. Você ainda não havia nascido. Nós tivemos uma briga séria, justamente por causa de uma traição”, a mãe explicará a filha. “Da senhora ou do meu pai?”, questionará Amália. “Isso já ficou para trás. O importante é que nós escolhemos o caminho do perdão. E seguimos em frente”, responde Constância sem entrar em detalhes.

E Amália não tem descanso de tantos mistérios ao redor de seu nascimento. Ela percebe que há algum segredo sendo escondido, quando cita que tudo é mais fácil de ser perdoado se não há filhos envolvidos na história, e a mãe vacila na resposta.

Ihhh…