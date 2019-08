Após flagrar Régis e Jô juntos, Maria da Paz perde a cabeça e é presa

Alguém está prestes a ir para a cadeia em ‘A Dona do Pedaço‘ e não será Josiane (Agatha Moreira)! Maria da Paz (Juliana Paes) verá o sol nascer quadrado já nos próximos capítulos da novela das nove após a empresária perder a cabeça. Também pudera, Da Paz flagrará seu marido Régis (Reynaldo Gianecchini) com sua própria filha! Calma que a gente explica toda essa história.

Ainda nos capítulos previstos para esta semana, Régis e Josiane terão uma conversa séria na qual o playboy contará que está apaixonado de verdade por Maria da Paz. Possessa de ciúme, e pelo espírito de competição, Josiane provocará Régis e os dois irão para a cama. O problema é que o barulho dos dois será tão intenso que Maria da Paz acordará.

Preocupada com a ausência do marido na cama e com o barulho, Maria da Paz pegará seu revolver e andará pela mansão procurando o que aconteceu. Ao chegar na porta do quarto de Josiane, a empresária ouvirá a voz de seu marido e, sem pestanejar, abrirá a porta. A visão não é a melhor coisa do mundo para sua sanidade: seu marido e sua filha estão pelados na cama.

“Larga minha filha, desgraçado“, gritará Maria da Paz, que perguntará há quanto tempo eles estão naquela relação. Como Josiane gosta mesmo é de ver o parquinho pegando fogo, a digital influencer contará que eles desde o começo estão juntos. Régis até tentará conversar com Maria da Paz, mas a protagonista oferecerá uma conversa ao estilo Ramirez, ou seja, dando um tiro no marido infiel. Régis cairá ferido e a boleira dirá que prefere vê-lo morto.

A cidade de São Paulo de ‘A Dona do Pedaço’ tem apenas um investigador e policial, Camilo (Lee Taylor), então é ele quem aparece para resolver a situação. Ao encontrar Régis ferido, e Maria da Paz confessando ter atirado, ele não vê outra saída a não ser prender a empresária. Sendo assim, Maria da Paz irá para a cadeia após atentar contra a vida de seu ex-marido, logo após flagrá-lo na cama com sua filha mal caráter.

Será que agora ela se toca da índole de sua filha?