Após morte de Aziz, Dalila quer apenas vingança em ‘Órfãos da Terra’

O vilão principal de ‘Órfãos da Terra‘ morreu, Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalavia) se casaram e a mocinha está até grávida de seu primogênito. Parece que está tudo perfeito na novela das seis, mas isso é apenas a calmaria antes da tempestade. Nos próximos capítulos da novela, uma nova força vai surgir contra a protagonista.

Nada menos que Dalila (Alice Wegmann) colocará suas asinhas de fora para prejudicar Laila de todas as maneiras possíveis. A filha do cruel sheik árabe promete vingança contra o casal de protagonistas e, como é uma vingança de novela, saiba que será tudo planejado bem lentamente para que a tortura seja grande. Quer saber como começa esse plano? Confere aí nosso resumo da semana!

Segunda-feira, 6 de maio – Dalila quer vingança

Jamil fica sensibilizado com a morte de seu patrão Aziz (Herson Capri). Almeidinha (Danton Mello) lamenta que Aziz não tenha revelado quem atirou nele, forçando a novela entrar num clichê de “quem matou?”.

Dalila descobre que seu pai morreu. Hussein (Bruno Cabrerizo) diz adeus para Jamil e explica que não foi o assassino de Aziz. Dalila promete se vingar de Jamil e Laila.

Terça-feira, 7 de maio – Youssef quer acabar com Jamil e Laila

Almeidinha tenta uma confissão de Fauze (Kaysar Dadour), que promete não ter atirado no patrão. Bruno (Rodrigo Simas) e Teresa (Leona Cavalli) se mudam para outro apartamento. Rania (Eliane Giardini) começa a agir de forma suspeita. Laila descobre que seu bebê será um menino. O casal principal da novela estreiam sua nova casa. Youssef pede Dalila em casamento com uma proposta irrecusável para a pequena vilã: ele promete matar Jamil e Laila.

Quarta-feira, 8 de maio – Laila dá à luz

Mesmo com essa proposta, Dalila recusa o pedido de Youssef e o bota pra fora da mansão. Jamil começa a trabalhar na importadora. Camila (Anaju Dorigon) topa trabalhar na recepção do hotel. Bruno confessa ser apaixonado por Laila. Alguns meses depois, Bruno monta sua exposição sobre refugiados. Almeidinha continua atrás do assassino de Aziz. Dalila é ameaçada por Fauze. Laila está pronta pra dar à luz.

Quinta-feira, 9 de maio – Nasce Raduan

Laila vai para a clínica. Dalila é salva por Youssef. Camila, em seu novo emprego, toma uma bronca. Aline (Simone Gutierrez), que está grávida, sente uma pontada, deixando Rania preocupada. Fauze é preso, e após isso Dalila dá aquela seduzida em Youssef. Nasce o filho de Laila e Jamil, Raduan.

Sexta-feira, 10 de maio – Bruno decide ir para a Europa

O nascimento de Raduan é motivo para todo mundo comemorar. Youssef é expulso da casa de Dalila, que promete se vingar de Jamil e Laila por conta própria, sem terceirizar o serviço. Bruno decide viajar para a Europa, e avisa Laila sobre a ideia. A protagonista avisa ao marido que não tem planos de se envolver com Bruno.

Raduan é batizado pelo padre. O casal protagonista recebe um cartão postal… de Dalila.

Sábado, 11 de maio – Dalila se aproxima

Almeidinha avisa a Laila e Jamil que não há o que fazer sobre o contato de Dalila. O emprego novo de Camila é descoberto por Rania. Dalila chama Paul Abbás para sua vingança. Jamil e Laila ficam preocupados, agora que sabem que uma mulher vingativa está atrás deles. Camila é rebaixada no emprego após invadir o quarto de uma cliente. Dalila descobre que Miguel (Paulo Betti) é viciado em jogo de azar, e já prepara uma vingancinha.