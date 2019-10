Após ser descoberta, Josiane tenta matar Téo em ‘A Dona do Pedaço’

O Téo (Rainer Cadete) não é necessariamente o homem mais inteligente de ‘A Dona do Pedaço‘, e a prova disso é que nos próximos capítulos ele ficará ainda caidinho por Josiane (Agatha Moreira), mesmo sabendo que a amada assassinou duas pessoas na novela. Essa inocência custará caro: o fotógrafo ficará a um passo da morte.

Téo confrontará Josiane, mas ela conseguirá ludibriar o namorado dizendo coisas fofas. Ele vai ficar tão alheio que nem perceberá que Josiane pretende matá-lo para ocultar seus crimes. Com um picador de gelo, a ex-influencer atacará Téo e o deixará largado em um motel. Ela só não esperava que ele fosse sobreviver, aí Josiane precisará uma nova oportunidade para acabar com o serviço.

Para saber se essa segunda tentativa de ataque dará certo, é só conferir nosso resumão de ‘A Dona do Pedaço’:

Segunda-feira, 28 de outubro – Maria da Paz ganha reality

Mesmo sabendo todos os crimes de sua noiva, Téo fica com receio de denunciar Josiane para a polícia. Fãs de Vivi Guedes (Paolla Oliveira) vão até a fábrica da Fabiana (Nathalia Dill), para desespero da ex-freira que estará meio assim:

Após a comoção popular, Fabiana recontrata Abel (Pedro Carvalho). Téo pergunta para Josiane sobre os assassinatos. Vivi Guedes prova o bolo de Maria da Paz (Juliana Paes) e sente um gostinho de infância, e com isso a boleira vence o reality. Josiane tenta matar Téo.

Terça-feira, 29 de outubro – Maria da Paz descobre que Vivi é sua sobrinha perdida

Josiane foge do motel com os pertences de Téo. Maria da Paz acha estranha a ausência de Téo em sua festa, sem saber que ele está sendo levado para um hospital. A confeitaria da protagonista faz muito sucesso, e Fabiana fica mais ou menos assim:

Maria da Paz é convidada para ir em um programa de televisão. Josiane confessa para Evelina (Nívea Maria) e Chiclete (Sergio Guizé) que precisou atacar Téo. Yohana (Monique Alfradique) descobre onde está Téo. Maria da Paz “rouba” um funcionário de Fabiana para sua confeitaria. Maria da Paz descobre que Vivi Guedes é sua sobrinha.

Quarta-feira, 30 de outubro – Josiane entra no quarto de Téo

As duas se emocionam com o reencontro. Josiane usa William (Bruno Gissoni) como álibi, mas se surpreende ao saber que Téo está vivo. Já até imaginamos como estará nossa querida influencer:

Kim (Monica Iozzi) esconde Márcio (Anderson di Rizzi) no armário para Paixão (Duda Nagle) não descobrir a traição. Téo é operado. Maria da Paz vai ao programa de Ana Maria Braga. Fabiana age friamente quando é avisada sobre o parentesco com Maria da Paz. Téo acorda e Josiane entra em seu quarto.

Quinta-feira, 31 de outubro – Yohana evita novo ataque a Téo

Yohana aparece a tempo no quarto e surpreende Josiane. Fabiana se recusa a ir no encontrão da família. Yohana promete investigar o que aconteceu com Téo. William cogita fugir com Josiane.

Rock (Caio Castro) se declara para Joana (Bruna Hamú). Vivi aparece com Camilo (Lee Taylor) no encontrão dos Ramirez.

Sexta-feira, 1º de novembro – Téo revela o que aconteceu

Camilo e Chiclete discutem no meio da festa.

Rock e Joana curtem juntos. Camilo discute com Berta (Ana Lúcia Torre) e decide trancar Vivi no quarto. Kim continua traindo Paixão com Márcio. Maria da Paz procura Fabiana com uma nova proposta. Téo conta a Yohana que Josiane tentou matá-lo.

Sábado, 2 de novembro – Josiane é presa

Téo conta ter a prova da culpa de Josiane no assassinato de Jardel (Duo Blotta). Maria da Paz promete ajudar Régis (Reynaldo Gianecchini). Camilo humilha Vivi Guedes. Yohana encontra o celular de Téo e procura a foto de Josiane. Camilo ameaça Chiclete, que percebe que tem algo errado com Vivi. Yohana e Camilo conseguem prender Josiane.

