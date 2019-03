Após sumiço misterioso, Laura reaparece em ‘O Sétimo Guardião’

Laura (Yanna Lavigne) deu uma desaparecida em ‘O Sétimo Guardião‘ e ninguém fazia ideia do que havia acontecido com a garota que ousou desafiar Valentina (Lília Cabral). Teria morrido ou então foi comprar cigarros em Greenville e nunca mais voltou? Por sorte os próximos capítulos da novela das nove explicarão (ou não) o paradeiro da garota.

Após todas as cenas emocionantes de Olavo (Tony Ramos) desesperado com o sumiço de sua filhinha querida, a cidade inteira se preocupou com a ausência de Laura. Até que, do nada, a garota voltará a Serro Azul como se nada tivesse acontecido. Preocupada com sua reputação, Valentina até vai tentar conversar com a moça, e será desafiada pela filha de Olavo.

Para saber o que mais vai acontecer nessa novela, é só continuar acompanhando o nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 11 de março – Laura reaparece

Valentina, que passou a novela inteira promovendo maldades pela cidade toda, agora pede desculpas para Gabriel (Bruno Gagliasso), que não acredita na mãe. Luz (Marina Ruy Barbosa) promete levar o avô até a fonte. Sampaio (Marcello Novaes) até está trabalhando para Olavo (Tony Ramos), mas se recusa a contar o que houve com Laura . Valentina volta pra casa depois de beber todas no bar e dá de cara com Laura.

Terça-feira, 12 de março – Luz não encontra a fonte

Laura inventa uma mentira para explicar seu sumiço. Enquanto isso, Valentina confessa para Marcos Paulo (Nany People) que, na verdade, tentou matar Laura. Luz não encontra o buraco que leva até a fonte. Laura vai atrás de Valentina para bater um papinho sobre certos assuntos, com uma cara feliz e acessível.

Só que não!

Quarta-feira, 13 de março – Mirtes é expulsa da igreja

Cara a cara com a megera, Laura desafia Valentina. Ao ver Luz na igreja, Mirtes (Elizabeth Savalla) faz o que sabe fazer de melhor: insulta a ruivinha. Padre Ramiro (Ailton Graça), diante dessa cena pavorosa, ordena que Mirtes saia da igreja.

Após o confronto com Laura, Valentina procura por Marcos Paulo, seu fiel confidente.

Quinta-feira, 14 de março – Marcos Paulo é o novo aliado de Gabriel

Mattoso (Tuca Andrada) fica abalado ao ver Mirtes, sua ex. Aranha (Paulo Rocha) ouve sua mãe falando sobre o Tarja Preta, que é a identidade secreta de Mirtes na internet para falar mal das coisas de Serro Azul.

Valentina pede a ajuda de Marcos Paulo para Gabriel acreditar nela. Olavo, já pensando em malvadeza, fotografa as fórmulas do laboratório. Marcos Paulo se alia a Gabriel.

Sexta-feira, 15 de março – Gabriel descobre a verdade por trás de sua mãe

Marcos Paulo conta para Gabriel tudo o que Olavo tem feito com Valentina. Milu (Zezé Polessa) vê em sua bola de cristal um futuro com Luz e Gabriel, e conta tudo para os guardiães.

Feliciano (Leopoldo Pacheco) fica chocado ao descobrir que Murilo (Eduardo Moscovis) está se relacionando com Valentina.

Sábado, 16 de março – Júnior espalha intimidade de Murilo

Júnior (José Loreto) fofoca que Murilo está morando na casa de Valentina.

Laura explica para Gabriel por que tentou seduzi-lo. Sóstenes (Marcos Caruso) pede para ter uma conversinha a sós com Murilo. Preocupado com o que pode acontecer com as fórmulas, Marcos Paulo pede para Mattoso mudar o esconderijo. Os guardiães procuram por Feliciano no casarão.