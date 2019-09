Após vídeo com fake news, Paloma é demitida em ‘Bom Sucesso’

O desemprego e as fake news estão com tudo em ‘Bom Sucesso‘. Paloma (Grazi Massafera) estava super satisfeita com seu emprego de acompanhante de Alberto (Antonio Fagundes), mas ela não esperava que sua presença na mansão seria um problema para os planos maquiavélicos de Diogo (Armando Babaioff).

O safado aproveitará a invasão da mansão por bandidos e os subornará para que gravem um vídeo acusando Paloma de ser cúmplice. Após uma chantagem básica com Alberto, Paloma acaba sendo demitida e indo para o olho da rua pela segunda vez nessa novela. A situação está ruim, heim?

Mas antes de Paloma precisar ativar seus 30 dias grátis num site de currículos online, uma nova vaga de emprego cairá do céu. Quer saber mais detalhes? É só acompanhar o resumão de ‘Bom Sucesso’.

Segunda-feira, 16 de setembro – Diogo fabrica Fake News contra Paloma

Marcos (Rômulo Estrela) avisa Paola que Diogo está empenhado em arranjar provas contra ela e Antônio (Anderson Muller). Alberto se recupera e o primeiro nome que ele diz é o de Paloma, o que irrita Nana (Fabíula Nascimento). Waguinho (Lucas Leto) foge de casa. Diogo tenta subornar os bandidos para acusarem Paloma, e exibe para Alberto um vídeo falso do líder dos meliantes mentindo sobre Paloma.

Terça-feira, 17 de setembro – Nana acredita em vídeo falso

Diogo diz que Alberto precisa demitir Paloma, mas o safado acaba sendo expulso da UTI. Nana acredita na fake news e diz que Paloma deve pagar pelo crime que cometeu.

Marcos é avisado que o bar está sem dinheiro para pagar a hipoteca. Waguinho é levado ao centro de recuperação. Alberto se chateia com a filha ao saber que ela apoiou a chantagem feita por Diogo.

Quarta-feira, 18 de setembro – Paloma é demitida

Nana se revolta por achar que seu pai está hipnotizado por Paloma. Ramon (David Junior) pede para Gabriela (Giovanna Coimbra) não minta para Paloma. Marcos recupera o bar com facilidade como se fosse o próprio Erick Jacquin no ‘Pesadelo na Cozinha’.

Após todo o incidente, Paloma é demitida por Alberto, e Diogo decide que o empresário nunca mais verá a costureira. Marcos descobre que seu pai demitiu Paloma.

Quinta-feira, 19 de setembro – Alberto fica triste sem Paloma por perto

Alberto não conta a Marcos que a demissão de Paloma aconteceu por causa da ameaça de Diogo e Nada. Os demais funcionários de Alberto percebem que ele está bem cabisbaixo com a ausência de Paloma.

Waguinho confessa ao padre sua dificuldade de ficar sóbrio. Alice (Bruna Inocencio) é convencida a escrever na internet com um pseudônimo. O estado de tristeza de Alberto preocupa as pessoas. Eric (Jonas Bloch) vai atrás de Paloma, mostrando um certo interesse.

Sexta-feira, 20 de setembro – Alberto descobre o novo emprego de Paloma

Eric explica para Paloma que chegou a emprestar dinheiro para Alberto comprar a editora, tudo porque esperava virar sócio e ter seu livro publicado, e a costureira se espanta ao perceber que Alberto não cumpriu com suas promessas. Após o papo amigável, Eric chama Paloma para ser sua secretária particular, afastando o fantasma do desemprego.

Marcos convence Jesse (Victor Lamoglia) a participar da Bienal do Livro. Alberto descobre sobre o novo emprego de Paloma, e tem certeza de que Eric planeja uma vingança. Os dois então ficam cara a cara.

Sábado, 21 de setembro – Alberto revela o motivo da demissão de Paloma

Eric não aceita o pedido de desculpas de Alberto e diz que, assim como Fabiana (Nathalia Dill) em ‘A Dona do Pedaço‘, vai roubar tudo dele. Diogo descobre que Eric assumirá as dívidas da editora. Como não quer que seu rival assuma as dívidas, Alberto cogita vender a mansão. Será que ele também vai vender bolo na rua igual uma certa influencer?

Diogo é demitido por Eric e fica com medo dele contar a Nana sobre os planos de sabotar a editora. Alberto não resiste e conta a Marcos que Paloma foi demitida por causa da chantagem.