As Daenerys brasileiras: personagens de novela que tocaram o terror

Nossa cabeça ainda não conseguiu lidar muito bem com a atitude de Daenerys nesse penúltimo capítulo de ‘Game of Thrones‘. Durante muitas temporadas fomos imaginando que a personagem agiria de uma forma, mas na hora H ela acabou “esquentando” um pouco o campo de batalha de forma inesperada.

Mas não é só no seriado da HBO que personagens tomaram atitudes inesperadas e se revelaram de uma forma diferente do que pareciam no começo. As novelas brasileiras também têm vários personagens que poderiam ser as Daenerys brasileiras, só que sem o dragão cuspidor de fogo fazendo companhia. Duvida?

Norma (‘Insensato Coração’)

–

Normalmente, protagonistas de novelas são mocinhas injustiçadas que dão a volta por cima com otimismo e muita luta. Não foi o que aconteceu com ‘Insensato Coração‘, pois Norma (Gloria Pires) foi enganada por Léo (Gabriel Braga Nunes) logo no começo da trama e foi mandada para a cadeia injustamente. Após muito tempo de cárcere, voltou como uma mulher maquiavélica, disposta a usar os piores truques para acabar com todos os seus adversários (principalmente o Léo). Com tanto sangue nos olhos quando Daenerys, Norma fez questão de transformar a vida de Léo um inferno… mesmo sem precisar de um dragão.

Flora (‘A Favorita’)

–

Ok, sabemos que a Flora (Patrícia Pillar) é a vilã da novela, mas no começo de ‘A Favorita‘ o autor tentou enganar a gente. Flora era mostrada como a boazinha sofredora, enquanto Donatela (Claudia Raia) tinha nuances mais vilanescas. Após alguns meses de novela, teve a virada: Flora se mostrou como uma mulher descontrolada, capaz dos mais cruéis crimes contra pessoas inocentes. E, claro, sempre com toque bem sádico: lembra quando ela causou a morte de Gonçalo (Mauro Mendonça) por ter feito ele acreditar que sua esposa estava morta, quando na verdade Flora apenas tinha espalhado sangue de peças de carne pela casa?

Laura (‘Celebridade’)

–

Essa também enganou todo mundo, igual Daenerys. A assistente eficiente e proativa de Maria Clara (Malu Mader) escondia um desvio de caráter grave e um desejo de vingança digno de uma aspirante ao trono de ferro. Enquanto nossa nova vilã de ‘Game of Thrones’ é especialista em comandar dragões para incendiar desafetos, Laura (Claudia Abreu) se especializou em controlar michês para que obedeçam suas ordens. Poderes semelhantes, né?

Doutor Renato (‘O Outro Lado do Paraíso’)

–

Essa foi uma bela reviravolta em ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Renato (Rafael Cardoso) era um médico adorável e par romântico da protagonista Clara (Bianca Bin), forte candidato a casamento com a mocinha da trama. Perto da reta final, no entanto, uma grande virada da história revelou que Renato não batia muito bem da bola: o encantador rapaz se transformou num senhor vilão, cometeu assassinatos frios e ainda atentou contra a vida de mulheres e crianças. Daenerys ficaria orgulhosa.

Aline (‘Amor à Vida’)

–

Quem via a angelical secretária Aline (Vanessa Giácomo) em ‘Amor à Vida‘ mal podia imaginar que ela tinha traços de psicopatia graves. Após passar dois terços da novela como uma moça amável, Aline teve uma virada na reta final e mostrou um lado bem cruel. Além cegar seu marido e tentar matar uma enfermeira inocente colocando óleo de bebê no chão do quarto, Aline ainda desferiu diversas facadas em seu cúmplice de crimes apenas porque ela queria o trono de ferro da novela (que no caso era o hospital de seu marido).