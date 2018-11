As Five vão voltar? ‘Malhação – Viva a Diferença” deve ganhar continuação

Embora ‘Malhação‘ tenha sempre a expectativa de ser mais moderna que as demais novelas, até pouco tempo atrás ela tinha uma alma de folhetim beeem velhinho, usando sempre a mesma fórmula de garota apaixonada por um rapaz que vê seu relacionamento dando errado por causa de alguma vilã também apaixonada pelo moço.

Quando Cao Hamburger (criador de programas como ‘Castelo Rá-Tim-Bum‘) foi chamado pela Globo para revolucionar ‘Malhação’, a ideia do autor era bem diferente: em vez de uma única protagonista, que tal cinco de uma vez? E a história não seria centrada em relações amorosas, e sim na amizade entre cinco garotas de realidades bem diferentes. Nascia assim a famosa temporada ‘Viva a Diferença‘.

A temporada foi exibida com grande sucesso durante o ano passado e bateu recorde de audiência recente para ‘Malhação’. As Five (como era chamado o grupo das cinco amigas) viraram uma sensação e todo mundo foi se afeiçoando a cada uma das meninas. A Globo, atenta a isso, aparentemente quer fazer com que as personagens voltem em cena o quanto antes.

Segundo uma matéria publicada no site Notícias da TV, Cao Hamburger está escrevendo o roteiro de uma série chamada ‘As Five‘, estrelando as cinco protagonistas de ‘Malhação – Viva a Diferença’. A história mostraria elas no começo da fase adulta, lidando com problemas que não existiam na época da escola. Romances mais complicados, boletos, cobranças… tudo mudará, menos a amizade entre as cinco. Ainda de acordo com o site, a história começaria no enterro da mãe de Tina (Ana Hikari), e essa fatalidade reuniria novamente as personagens.

‘As Five’ seria uma produção direta para o GloboPlay, mas uma exibição na Globo estaria prevista já em 2019. Como se sabe, o serviço de streaming da Globo tem apostado em séries exclusivas, como foi o caso de ‘Assédio‘ e ‘Ilha de Ferro‘. Já estamos torcendo muito para rever essas personagens personagens o mais rápido possível!