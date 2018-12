As novelas que mais nos decepcionaram em 2018

Para os amantes das boas novelas, talvez 2018 seja um ano que vamos preferir esquecer. Foram centenas e mais centenas de capítulos exibidos em diversos canais, mas a sensação geral das pessoas é a de decepção. Algumas tramas prometeram mais do que podiam cumprir, outras começaram muito boas e foram decaindo, sem contar as que começaram lá embaixo e foram escavando até chegar no subsolo da aprovação popular. Nessa matéria, vamos relembrar algumas dessas maiores decepções do ano de 2018.

‘Deus Salve o Rei’

–

Anunciada com pompa como um ‘Game of Thrones‘ tupiniquim, a novela estrelada por Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine apostou forte na galera da internet. Convidou atores com grande repercussão no Instagram, chamou a rainha do humor Tatá Werneck e criou uma ambientação propícia para conquistar os fãs de séries estrangeiras.

Infelizmente nada deu certo. A completa falta de história desinteressou o público, o filtro escuro dificultava entender as cenas e, por fim, fomos agraciados com um dos casais mais chatos do ano, Amália e Afonso (Rômulo Estrela). E o pior: na sinopse original estava prevista a morte de Amália, mas o autor decidiu deixar a ruiva viva a novela inteira.

‘Segundo Sol’

–

Nesse caso não é nem tanto decepção, fomos quase enganados pela Globo. ‘Segundo Sol‘ prometia nas chamadas ser uma novela alegre, embalada pelo melhor do axé dos anos 90 e com uma história sobre um cantor que finge a própria morte para fazer sucesso. Porém, chegou na hora e descobrimos uma história diferente: a verdadeira protagonista era a chatinha Luzia (Giovanna Antonelli), uma marisqueira que caiu numa cilada (por motivos de burrice) e precisou virar DJ internacional da Islândia.

‘Segundo Sol’ abusou das situações absurdas, nas abordagens inadequadas e num roteiro que ficava dando voltas ao redor do próprio rabo. Luzia, por exemplo, passou metade da novela fugindo da polícia. Quando resolveu seu problema, caiu na mesma cilada e precisou ficar foragida pela outra metade da novela. Aí não tem quem aguente, né?

‘Malhação Vidas Brasileiras’

–

Ano passado ‘Malhação‘ passou por uma temporada maravilhosa. ‘Viva a Diferença‘ já é considerada uma das melhores temporadas de todos os tempos da novela juvenil, tudo por conseguir dialogar com o jovem e sem perder o jeitão de novela. Porém, chegou a temporada seguinte e a situação está bem feia para quem acompanha. ‘Vidas Brasileiras‘ dessa vez tem um rodízio de histórias a cada 15 dias, com o objetivo de mostrar os dramas de todos os alunos da professora Gabriela (Camila Morgado).

Essa ‘Malhação’ não é tão brasileira assim, pois a ideia original foi comprada do Canadá. Por lá, a trama se chama ’30 viés’ e faz muito sucesso, já concorrendo ao Emmy Internacional várias vezes. Por aqui, ficamos com uma temporada confusa, corrida e com abordagens rasas (e ofensivas) de problemas sociais. Já estamos torcendo para a próxima temporada chegar logo.

‘Espelho da Vida’?

–

Essa aqui começou faz pouco tempo, mas merece colocar o pezinho na nossa lista de decepções. ‘Espelho da Vida‘ é uma trama espírita sobre uma atriz que viaja no tempo para investigar o assassinato de sua vida anterior em 1930. A premissa é incrível e daria um filme ou uma série ótimos, o problema é como a autora Elizabeth Jhin conduz a história. É tudo em passo de tartaruga.

Para se ter uma ideia, Cris (Vitória Strada) só começou a viajar no tempo após três semanas de novela, sendo que isso já havia sido explicado já nas propagandas da trama. Além disso, tudo caminha muito devagar, e a própria Cris não parece ser uma personagem das mais inteligentes e racionais das novelas, o que explica ela ter mostrado um smartphone para pessoas do começo do século passado. Sério… quem teria uma ideia dessas?

Vamos esperar que 2019 traga novelas melhores porque esse ano foi complicado.