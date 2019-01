Atriz fracassada perde papel importante na história de ‘Verão 90’

A vida não está fácil para a pobre Manuzita (Isabelle Drummond) em ‘Verão 90‘. Após fazer muito sucesso nos anos 80 no grupo Patotinha Mágica ao lado dos irmãos João (Rafael Vitti) e Jerônimo (Jesuita Barbosa), a moça chegou aos anos 90 com uma mão na frente e outra atrás, sem a tão desejada fama.

No começo dessa nova novela das sete vamos acompanhar Manuzita tentando conseguir um papelzinho para retomar sua fama, mas o destino fará com que reencontre João, seu antigo BFF. Mas mesmo o relacionamento entre os dois não será tão fácil, porque (claro) Jerônimo também tem sentimentos pela antiga cantora do Patotinha Mágica.

Para saber mais novidades sobre a próxima novela das sete, é só acompanhar nosso resumão.

Terça-feira, 29 de janeiro – Manu reencontra João 10 anos depois

A novela começa nos anos 80 com Janaína (Dira Paes) e seus filhos João e Jerônimo assistindo ao programa da Patotinha Mágica pela televisão. Lá no estúdio, como o negócio vai de mal a pior, Lidiane (Claudia Raia) diz para sua filha Manuzita anunciar um concurso que escolherá os próximos membros do grupo. As duas crianças fogem da mãe para participar da seleção e acabam escolhidos para entrar na Patotinha Mágica. Só que aí, num belo dia, João desmaia no meio de um show e aí o grupo chega ao fim.

–

Agora chegamos nos anos 90, e João mais crescido cuida de um programa de rádio. Já Manu tenta ser atriz numa época que não dava nem para tentar virar notinha no TV Fama ou no BBB. Manu é avisada de um novo teste e acaba encontrando João por acidente.

Quarta-feira, 30 de janeiro – Jerônimo vê Manu com João

Com um problema no carro, Manu recorre a João para conseguir ir até o teste. Enquanto isso, Janaína fica sabendo que seu outro filho sofreu um acidente de moto, e esconde de João que usou o dinheiro do restaurante para pagar a dívida de Jerônimo. Herculano (Humberto Martins), a pessoa que faz o teste, é reconhecido por Manu: ele é um ex-parceiro de sua mãe em filmes de pornochanchada.

–

Jerônimo vê Manu beijando João e se sente extremamente enciumado.

Quinta-feira, 31 de janeiro – Jerônimo toma decisões meio erradas

Herculano adora a comida feita por Janaína no restaurante. João, que é o mais novo BFF de Manu, ajuda sua antiga colega com um texto para decorar. Lidiane conta que era antiga parceira de Herculano e, por causa disso, ele tira Manu do elenco.

–

Logo depois, o diretor dá um beijão em Janaína. Jerônimo destrói uma máquina fotográfica com fotos de João beijando Manu. Janaína, uma empreendedora nata antes da popularização do termo, se oferece como cozinheira para a equipe de cinema. Enquanto procura por um emprego, Jerônimo é convidado a participar de um assalto.

–

Sexta-feira, 1º de fevereiro – Herculano se declara para Janaína no pior momento possível

Mercedes (Totia Meirelles) fica furiosa com seu filho Quinzinho (Caio Paduan) não ter ido para a reunião da PopTV (que é a MTV dessa novela).

–

Herculano convida Janaína pra dar um rolezinho. Lidiane descobre uma oportunidade para Manu fazer novela, e logo flagra sua filha beijando João. Herculano se declara para a cozinheira, mas recebe um telefonema avisando que sua filha está internada.

Sábado, 02 de fevereiro – João flagra Jerônimo

Herculano fica muito bravo ao saber que a mãe de sua filha largou a coitada doente. Janaína fica um pouco chateada ao ver que Herculano voltou para o Rio sem nem dar um tchauzinho.

Jerônimo é avisado que fará parte de um assalto a um carro. A filha de Herculano não corre mais perigo por ter sido tratada a tempo. Jerônimo é surpreendido por seu irmão João durante o planejamento do assalto. Já estamos torcendo pra ele bancar a Dona Florinda…